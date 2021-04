El Pirata contra el Almirante: Coquimbo Unido y Fernández Vial protagonizan el cierre de la fecha 1 de la ePrimera DIRECTV GO

Una velada de lujo promete el cierre de la primera fecha de la ePrimera DIRECTV GO, que arrancó hace exactas dos semanas, con dos partidos que podrás ver en vivo y en directo por televisión: Desde las 21:00 horas, como preámbulo, Curicó Unido vs Cobreloa eSports, para dar paso a las 22:00 horas al estelar protagonizado por Curicó Unido y Fernández Vial.

Bastián Araya será el gamer que represente a los piratas en esta aventura del ePrimera DIRECTV GO, y cuenta a RedGol como se preparó para el debut y su jugador favorito. “Entrené jugando la mayor parte del tiempo rivals, (modalidad donde se compite con otros players), y con un amigo de la ciudad, ya que fut champions (modo de juego FIFA 2021) a veces no me lo permitía la universidad. He jugado con Bayron Kun, (gamer de Deportes Temuco)”, señala el player, quien tiene como jugador favorito a Matías Cano, por su personalidad y liderazgo.

Mientras que Xavier Silva será el gamer de Fernández Vial en la segunda versión del ePrimera DIRECTV GO, y también comenta en nuestro sitio la preparación y su jugador favorito del Almirante de cara al debut ante Coquimbo Unido esta noche.

“Con harto fut champions, videos tutoriales para aprender los regates, formaciones y tácticas de juego. Con ello harto entrenamiento en la arena de práctica, y lamentablemente no he podido tener duelos preparatorios con otros gamers, pero si con amigos que son bastante buenos, y con grandes equipos", cuenta el jugador, quien se inclina por Kevin Harbottle en el campo de juego.

Bastián Araya es el gamer de Coquimbo Unido para esta segunda versión del ePrimera DIRECTV GO. | Foto: Comunicaciones Coquimbo Unido.

Estos partidos protagonizados en primer término por Curicó Unido vs Cobreloa eSports y Coquimbo Unido vs Fernández Vial lo podrás ver en vivo y en directo en las pantallas de DirecTV Sports, en las señales 618 y 1618 HD, como también en la cuenta de Twitch de DirecTV Sports GAMING.