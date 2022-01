Esta colaboración estará presente en los juegos de Call of Duty: Vanguard y Call of Duty: Warzone

La filtración se confirma: Call of Duty tendrá una colaboración con Shingeki no Kyojin

El manga japonés Shingeki no Kyojin ha hecho noticia durante estos días debido al estreno de la parte final de la cuarta temporada de su anime, y ahora vuelve a dar que hablar debido a que se confirmó una filtración que se había revelado semanas atrás: tendrá una colaboración con la saga shooter de Activision Call of Duty, específicamente para Vanguard y Warzone.

¿Desde cuándo estará disponible la colaboración entre Call of Duty y Shingeki no Kyojin?

Esta colaboración estará disponible desde el 20 de enero como parte del Tracer Pack: Attack on Titan - Levi Edition Bundle: compuesta por armas, amuletos, una pegatina, un emblema y una serie de movimientos personalizados del manga que tiene uno de los mejores animes de la época. Además, sumado a todo eso también habrá una skin de Levi Ackerman, uno de los personajes principales de la serie.

Esta información había sido filtrada a mediados de diciembre del año 2021 a través del dataminer Nanikos, quien en ese entonces destacó principalmente la llegada del capitán Levi Ackerman para ambos Call of Duty: Warzone y Vanguard. Shingeki no Kyojin, conocido también como Attack on Titan, es un manga y anime japonés que se estrenó en 2013.