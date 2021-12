Durante las últimas horas se he estrenado el YouTube Rewind 2021, una especie de recuento de lo que ha pasado en este año tanto con los creadores de contenido, películas, memes y series, por decir algunas. El vídeo aún no cumple las dos horas subido en YouTube y ha sido bastante comentado en redes sociales. Cabe destacar que en el vídeo aparecen gran parte de streamers de Twitch, futbolistas, y youtubers emblemáticos.

Este Rewind 2021 fue realizado por Alecmolon y DHC Films, y además fue financiado por diversos creadores de contenido, entre ellos Ibai Llanos y The Grefg, gastando una suma alrededor de 100 mil euros.

En el vídeo se hace alusión a diversos temas, entre ellos: la serie de League of Legends, Arcane, la película Spider-Man: No Way Home, Mbappé y el Real Madrid, la serie de El juego del calamar y las series de los streamers de Egoland, Arkadia y Marbella Vice, por mencionar algunas.

¿Cuándo se estrenó el YouTube Rewind 2021?

El Rewind 2021 se estrenó a las 16:00 horas de Chile del día de hoy. Cabe destacar que en el metraje se hizo un homenaje al youtuber chileno Tomiii 11, quien falleció en este año.

El Rewind contó con la participación múltiples personas, algunos ejemplos son: Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Agüero, Ibai Llanos, Rubius, Luisito Comunica, Dross, The Grefg, Dylantero, Juansguarnizo, Aroyitt, Ari Gameplays y Cristinini, solo por mencionar algunos.