Ya casi termina el año 2021 y durante las últimas semanas se han premiado a diferentes juegos como el mejor del año, por ejemplo Resident Evil: Village se impuso en los Golden Joystick Awards, e It Takes Two fue el mejor en The Game Awards 2021, pero según la revista Time el juego del año es el título de Nintendo Switch Metroid Dread.

Esta revista estadounidense que funciona desde el año 1923 elaboró su lista con los mejores juegos del año, en la que aparte de Metroid Dread también destacaron juegos como Inscryption, Halo Infinite, el cual se estrenó hace solo un par de días, y Deathloop.

A continuación te dejamos la lista completa de la revista Time:

1. Metroid Dread

2. Inscryption

3. Forza Horizon 5

4. Chicory: A Colorful Tale

5. Hitman III

6. Returnal

7. Halo Infinite

8. Deathloop

9. Sable

10. It Takes Two

¿Cuándo se estrenó el Metroid Dread?

Metroid Dread se estrenó el 8 de octubre de 2021 y está disponible de forma exclusiva para la Nintendo Switch. Fue desarrollado por la empresa española MercurySteam y la división japonesa de videojuegos de Nintendo llamada Nintendo EPD, y fue distribuido justamente por la compañía japonesa.