De un tiempo a esta parte la compañía Nintendo tomó la decisión de entregar periódicamente los avances en sus proyectos o novedades sobre futuros juegos a través de los Nintendo Direct, transmisiones donde tiran toda la carne a la parrilla con lo que viene y este 23 de septiembre habrá una nueva versión de sus directos.

A partir de las 18 horas de Chile, la compañía japonesa mostrará sus apuestas para la "temporada de invierno", es decir el verano de nuestro continente y la danza de nombres incluye varios que han generado alta expectativa.

En 40 minutos de presentación, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente tendrán su lugar asegurado, esto a la espera de su estreno el 8 de noviembre. Metroid Dread es otro de los juegos que tiene su estreno fijado para este 2021 y debería coincidir con el lanzamiento de la Nintendo Switch OLED, mientras que Leyendas Pokémon: Arceus saldrá a la venta en febrero 2022 y mañana podría tener un nuevo trailer de adelanto.

Otro juego por el cual hay una alta expectativa es Mario Party Superstars, anunciado en la pasada E3 y que es el gran proyecto de la franquicia del fontanero en el próximo tiempo.

Más allá de estos, Una nueva entrega de Super Metroid y la secuela de Zelda Breath of The Wild son los principales objetos de deseo por los amantes de las aventuras de Nintendo y si bien no se ha confirmado información al respecto, la esperanza es lo último que se pierde.