The Game Awards 2021| It Takes Two se impuso como el mejor juego del año, mira aquí a todos los ganadores

Anoche se realizó la esperada ceremonia de The Game Awards 2021, gala donde se reconoció a los mejores juegos del año. El evento se realizó en el Microsoft Theater en Los Ángeles, California. Fue la noche más esperada porque el show se complementó entre entregas de premios, presentaciones musicales, y los world premiere de juegos que se anunciaron.

El máximo galardón de la noche fue para el juego It Takes Two, ganador del juego del año. Este título es una aventura cooperativa desarrollada por Hazelight Studios y distribuida por el gigante Electronic Arts. El juego se estrenó el 26 de marzo de 2021. It Takes Two venció a otros títulos como Deathloop y Resident Evil: Village.

¿Cuáles son los ganadores de The Game Awards 2021?

A continuación la lista completa de ganadores de The Game Awards 2021:

Juego del Año

It Takes Two

Deathloop

Resident Evil Village

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Una Dimensión aparte

Mejor Dirección

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Deathloop

It Takes Two

Returnal

Mejor Soporte

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

Genshin Impact

Mejor Indie

12 Minutes

Death’s Door

Inscryption

Loop Hero

Kena: Bridge of Spirits

Mejor Debut Indie

Sable

Kena: Bridge of Spirits

The Artful Escape

The Forgotten City

Valheim

Mejor Narrativa

Deathloop

It Takes Two

Life is Strange: True Colors

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Mejor Dirección de Arte

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

The Artful Escape

Deathloop

Mejor Banda Sonora

Cyberpunk 2077

Deathloop

NieR Replicant ver.1.22474487139

Marvel’s Guardians of the Galaxy

The Artful Escape

Mejor Diseño de Sonido

Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Resident Evil Village

Returnal

Mejor Interpretación

Maggie Robertson como Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Erika Mori como Alex Chen, Life is Strange: True Colors

Giancarlo Esposito como Anton Castillo, Far Cry 6

Jason E. Kelley como Colt Vahn, Deathloop

Ozioma Akagha como Julianna Blake, Deathloop

Juegos de Impacto

Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicory

Life is Strange: True Colors

No Longer Home

Mejor Soporte de Comunidad

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

No Man’s Sky

Mejor Juego en Móviles

Fantasian

Genshin Impact

League of Legends. Wild Rift

Marvel Future Revolution

Pokémon Unite

Mejor Juego en Realidad Virtual

Hitman 3

I Expect You To Die 2

Lone Echo II

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

Mejor Juego de Acción

Back 4 Blood

Chivalry II

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

Mejor Juego de Acción/Aventura

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Resident Evil Village

Mejor Juego de Rol

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Mejor Juego de Lucha

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Gilty Gear -Strive-

Melty Blood: Type Lumina

Nichelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Mejor Juego Familiar

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

WarioWare: Get It Together!

Mejor Juego Deportivo o de Conducción

F1 2021

FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels Unleashed

Riders Republic

Mejor Juego Simulador o de Estrategia

Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Mejor Multijugador

Back 4 Blood

It Takes Two

Knockout City

Monstger Hunter Rise

New World

Valheim

Juego Más Esperado

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Starfield

Innovación en Accesibilidad

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

The Vale: Shadow of the Crown

Creador de Contenido del Año

Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

TheGrefg

Mejor Esports

Call of Duty

Counter Strike: Global Offensive

DOTA 2

League of Legends

Valorant

Mejor Atleta Esports

Chris ‘Simp’ Lehr

Heo ‘ShowMaker’ Su

Magomed ‘Collapse’ Khalilov

Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev

Tyson ‘TenZ’ Ngo

Mejor Equipo Esports

Atlanta FaZe

DWG KIA

Natus Vincere

Sentinels

Team Spirit

Mejor Entrenador Esports

Airat ‘Silent’ Gaziev

Andrey ‘ENGH’ Sholokhov

Andrii ‘B1ad3’ Horodenskyi

James ‘Crowder’ Crowder’

Kim ‘kkOma’ Jeong-gyun

Mejor Evento Esports

2021 League of Legends World Championship

PGL Major Stockholm 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

The International 2021

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters