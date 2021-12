En noviembre de este año Fortnite confirmó que el personaje de Star Wars Boba Fett iba a ser parte del juego, pero no se sabía si sería para una temporada 9 (era el segundo capítulo del juego), o para un tercer capítulo. Días después se confirmó que sería para el tercer capítulo del juego, y finalmente su estreno en el juego de Epic Games ocurrirá en un par de horas.

La llegada del personaje de la Guerra de las Galaxias se dio en el marco de una colaboración entre Fortnite y su serie de Disney Plus llamada The Book of Fett, la cual se estrenará el próximo 29 de diciembre.

A pesar de que quedan pocas horas para que se estrene el cosmético de Boba Fett, el usuario Hypex filtró una imagen en Twitter sobre la posible apariencia del personaje en el Battle Royale.

¿Cuándo se estrena la skin de Boba Fett en Fortnite?

El estreno de Boba Fett está programado para hoy 24 de diciembre durante las próximas horas. El juego de Battle Royale Fortnite está disponible para las plataformas de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC (solo vía Epic Games Store y gratuito).