Finalmente PlayStation confirmó la fecha de lanzamiento del juego Returnal en PC, lo cual de se dará durante esta primera parte de este año. Returnal dejará de ser exclusivo de Sony tal como otros juegos como The Last of Us y la franquicia de Marvel's Spider-Man.

¿Cuándo se estrena Returnal en PC?

El juego que hasta ahora es exclusivo de PlayStation se estrenará el 15 de febrero de 2023 para PC (vía Steam y Epic Games Store).

Este título se estrenó por primera vez el 30 de abril de 2021 en exclusiva para la plataforma de PlayStation 5.

¿Cuáles son los requisitos para poder jugar Returnal en PC?

Como recordatorio, te dejamos los requisitos mínimos y recomendados por si piensas jugar este título en computador:

Requisitos mínimos

Sistema operativo : Windows 10 64-bit (versión 1903)

: Windows 10 64-bit (versión 1903) Procesador : Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) o AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) o AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz) Memoria : 16 GB de RAM

: 16 GB de RAM Gráficos : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB) Almacenamiento : 60 GB de espacio disponible en disco duro

: 60 GB de espacio disponible en disco duro Notas adicionales: SSD recomendado

Requisitos recomendados

Sistema operativo : Windows 10 64-bit (versión 1903)

: Windows 10 64-bit (versión 1903) Procesador : Intel Core i7-8700 (6 core 3.7GHz) o AMD Ryzen 7 2700X (4 core 3.5GHz)

: Intel Core i7-8700 (6 core 3.7GHz) o AMD Ryzen 7 2700X (4 core 3.5GHz) Memoria : 32 GB de RAM

: 32 GB de RAM Gráficos : NVIDIA RTX 2070 Super (8 GB) o AMD RX 6700 XT (12 GB)

: NVIDIA RTX 2070 Super (8 GB) o AMD RX 6700 XT (12 GB) Almacenamiento: 60 GB de espacio disponible en disco duro

La llegada de Returnal a PC incluye también el NVIDIA DLSS y AMD FSR, lo que le permite marcar su velocidad de fotogramas sin comprometer la resolución.

En Returnal el jugador controla a Selene Vassos, una exploradora de la Corporación ASTRA que llega al planeta Atropos. Ahí la protagonista iniciará un viaje de exploración en ese lugar con un juego que involucra el shooter en tercera persona y el terror psicológico.

Este juego cuenta con una la particularidad de que funciona como un bucle, lo que se aplica por ejemplo cuando la protagonista muere dentro de la partida, ya que debe comenzar exactamente desde el principio de la historia, es decir, desde que Selene sale de la nave para explorar Atropos.