Square Enix anuncia el juego Voice of Cards: The Forsaken Maiden y llegará para múltiples plataformas

Durante las últimas horas la compañía japonesa Square Enix, responsable de legendarios títulos como los de Final Fantasy, anunció un nuevo juego de cartas de la serie Voice of Cards llamado Voice of Cards: The Forsaken Maiden, el cual no tendrá relación alguna con el anterior juego llamado Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, estrenado en octubre del año pasado. La dirección del juego está a cargo de Yoko Taro, director de los juegos de la saga de Nier. El título llegará para múltiples plataformas como Steam y PlayStation 4.

Square Enix anunció en un comunicado que: "es el segundo juego de la serie Voice of Cards, donde todos los elementos se presentan por completo mediante cartas al estilo de rol de mes". Después agregó que: "un cuento emocionante ambientado en un mundo de belleza melancólica que te traen Yoko Taro (director creativo), Keiichi Okabe (director de música) y Kimihiko Fujisaka (diseñador de personajes)".

¿Cuándo se estrena Voice of Cards: The Forsaken Maiden?

El juego de cartas de Voice of Cards: The Forsaken Maiden se estrenará oficialmente el próximo 17 de febrero de 2022 y estará disponible para las plataformas de PlayStation 4, Nintendo Switch y PC (vía Steam).