Más personajes clásicos: Angel dice presente en The King of Fighters XV

The King of Fighters XV sigue preparando su estreno y ahora confirmaron a uno de los personajes clásicos de la saga, en esta ocasión se trata de Angel, personaje que se suma a los más de 30 personajes que fueron confirmados para aparecer en este nuevo título de King of Fighters que se estrenará en 2022, y que en estos últimos días hizo noticia por la beta abierta que tuvo disponible para las plataformas de PlayStation.

El personaje de Angel debutó en el juego King of Fighters 2001, y se caracteriza por tener un estilo de lucha parecido al Muay Thai, además sus animaciones en el juego están inspiradas en la leyenda de la lucha libre Dwayne Johnson, mejor conocido como "The Rock" en WWE. Angel ha aparecido en otros juegos de la saga como King of Fighters 2002 y The King of Fighters XIV.

¿Cuándo se estrena The King of Fighters XV?

El juego se estrenará oficialmente el 17 de febrero de 2022, y estará disponible para la plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (vía Steam). El título está a cargo de la compañía japonesa SNK, la cual ha estado involucrada en todos los juegos de la saga.

A continuación la lista de los personajes que hasta ahora están confirmados en el juego:

- Angel

- Dolores

- Heidern

- Whip

- K´

- Ash Crimson

- Ash Kukri

- King of Dinosaurs

- Antonov

- Ramon

- Athena Asamiya

- Blue Mary

- Luong

- Vanessa

- Clark Still

- Ralf Jones

- Ryo Sakazaki

- Leona Heidern

- Shun’ei

- Iori Yagami

- Benimaru Nikaido

- Meitenkun

- Robert García

- Chris Shermie

- King

- Mai Shiranui

- Yashiro Nanakase

- Terry Bogard

- Yuri Sakazaki

- Andy Bogard

- Chizuru Kagura

- Kyo Kusanagi

- Joe Higashi