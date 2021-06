SNK comunica que The King of Fighters XV se retrasa hasta 2022

The King of Fighter XV es uno de los juegos de fighting más esperado del último tiempo pero dicha espera deberá seguir estirándose luego de que el equipo de SNK confirmara el retraso de su lanzamiento hasta 2022.

El juego tenía fecha de estreno para este año pero a través de un comunicado, el estudio japonés y su productor general, Yasuyuki Oda, explicaron en detalle la decisión.

"Hay muchos fans que esperan el lanzamiento de The King of Fighters XV para 2021, sin embargo en este momento lamentablemente tenemos que anunciar que The King of Fighters XV se lanzará durante el primer trimestre de 2022”, inicia el documento, para después explicar que el Covid-19 provocó los retrasos dentro del equipo de trabajo y esto empujó la medida.

“Hemos tomado la decisión definitiva de que la calidad del producto debe ser lo primero, y esto significa una modificación en la fecha de lanzamiento. Les pedimos que tengan paciencia y comprensión mientras nuestros equipos trabajando duro en The King of Fighters XV”, finalizó Oda.

Un juego que ha estirado su lanzamiento



El desarrollo de The King of Fighters XV ha sido todo un tema pues fue en 2018 cuando se conoció que se trabajaba en este proyecto. El retorno de Mai Shiranui era una de las grandes promesas de arranque y fue en agosto de 2019 cuando se conoció oficialmente del proyecto que estaba agendado originalmente para salir a la venta en 2020.

La pandemia significó el primer retraso para este 2021 y pese a que no se previsualizaban otras demoras, las últimas horas fueron clave para confirmar su nueva postergación.

Aún es un misterio cuáles serán las plataformas en las que el juego estará disponible, pero apostando a la máxima de que lo bueno toma tiempo, las expectativas sobre The King of Fighters XV seguirán estando a tope.