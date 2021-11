El juego The King of Fighters XV, título de peleas creado por la compañía japonesa SNK (Shin Nihon Hikaru, lo que significa Nuevo Proyecto Japonés), se podrá jugar de manera gratuita en las plataformas de PlayStation 4 y PlayStation 5, esto gracias a una beta abierta que ya está disponible para ser descargada en la PS Store.

La beta gratuita de este nuevo título servirá como antesala del juego que se estrenará oficialmente el próximo año, e incluirá a 39 personajes jugables. Esta beta permitirá acceder al modo online para jugar partidas en sala, y el modo offline para jugar versus, tener entrenamiento o para hacer los tutoriales.

Estos serán los ocho personajes habilitados para jugar en la beta:

1. Shun’ei

2. Iori Yagami

3. Chizuru Kagura

4. Yashiro Nanakase

5. Chris

6. Shermie

7. Dolores (este personaje hará su debut en el juego)

8. Kyo Kusanagi

¿Cuándo estará disponible la beta de The King of Fighters XV?

La beta de The King of Fighters XV estará disponible desde el 20 de noviembre a las 00:00 am horas hasta el 22 de noviembre a las 11:59 am. Mientras que su estreno oficial está programado para el 17 de febrero de 2022.