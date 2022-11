Review de videojuego: God of War: Ragnarok, una auténtica superación

Kratos y Atreus regresan oficialmente a las consolas de PlayStation con God of War: Ragnarok, título secuela de los acontecimientos ocurridos en God of War, juego de 2018 el cual fue el primero que tuvo al Dios de la Guerra en compañía de su pequeño hijo. Redgol tuvo la suerte de poder probar este juego y a continuación te dejamos una review de esta nueva aventura nórdica.

Como gran parte de los juegos que se estrenan en esta época, God of War: Ragnarok cuenta con gráficos extraordinarios, tanto con sol como también con la nieve como paisaje. En esta ocasión mencionamos que los gráficos son importantes, obviamente, sobre todo para PlayStation 5, pero aquí la historia está por sobre todo, God of War: Ragnarok tiene un impacto mucho mayor que la versión del año 2018.

Desde la nieve del Fimbulvetr hasta el sol de Svartalheim, God of War: Ragnarok es una aventura que respondió con creces a la vara alta que dejó God of War, más que responder superó a su antecesor. Hablamos de gráficos y de paisajes, pero lo anteriormente mencionado también se complementa con el popular concepto del mundo abierto, modo que permite la exploración y la búsqueda de objetos que pueden ayudar en el viaje de Kratos y Atreus.

Con Tyr como palabra clave, el juego nos muestra ya las nuevas características de los personajes: un Atreus adolescente en búsqueda de independencia, y sobre todo, de respuestas respecto a su significado en el mundo. Mientras que Kratos, quien nuevamente es azotado mentalmente por los fantasmas del pasado como el Dios de la Guerra, debe demostrar si es que ha cambiado o no respecto a las nuevas ambiciones que tiene su hijo Atreus.

Es por esto que God of War: Ragnarok será uno de los grandes juegos de la franquicia de Sony y Santa Monica Studios, porque tiene de todo: gráficos, mundo abierto, paisajes extraordinarios del mundo nórdico, y además la evolución y los cambios respecto a la personalidad de los personajes, ya que la historia que te cuentan y que te hacen controlar no es solo superar etapas y derrotar a los enemigos, también debes ponerte en el lugar de alguno de los personajes, puedes reflexionar sobre las posturas de Kratos y Atreus, si logras eso es porque Sony y Santa Monica lo volvieron a lograr.

Atreus se convierte en un adolescente que busca independencia, pero Kratos, el temido Dios de la Guerra, actúa como el cable a tierra del muchacho que busca responder muchas incógnitas. Ese contexto también es importante para entender el cambio de Kratos, quien pasó de ser uno en los tres primeros juegos, a ser otro en los últimos dos títulos: el de un padre que debe enseñarle a su hijo a sobrevivir y a derrotar a los enemigos que amenazan su existencia en el mundo.

God of War: Ragnarok cuenta con un sistema de batallas que se complementa de gran forma con el movimiento de las cámaras, esto debido a que los enemigos te pueden atacar desde cualquier ángulo del mundo abierto. Los enemigos representan un gran desafío, uno en el que como todo juego, cada vez se pone más difícil, por lo que Kratos necesitará de tu habilidad para poder superar con éxito los obstáculos del camino. Tal como el juego anterior, el Hacha Leviatán y las Espadas del Caos serán tus otros aliados que servirán para ver caer a los contrarios.

Si eres fan de God of War no te arrepentirás de esta nueva entrega, desde el 9 de noviembre descarga de inmediato y ponte a disfrutar. Si no eres fan, pero estás pensando en adquirir el título de Santa Monica Studios, simplemente hazlo, valdrá la pena el dinero y el tiempo invertido. La aventura de los nueve reinos espera, y mucho mejor que cuatro años atrás.

¿Cuándo se estrena God of War: Ragnarok?

El juego se estrenará el 9 de noviembre de 2022 exclusivamente para PlayStation 4 y PlayStation 5.