Adrenalina al matar tanto a los jefes como a los mini jefes, miles de muertes y frustración por doquier, pero bueno, es la esencia de Dark Souls, o mejor dicho, es la esencia de Hidetaka Miyazaki y From Software, responsables de uno de los mejores títulos de 2022 y el encargado de tomar la antorcha que portaron juegos como Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne y Sekiro: ese es el RPG Elden Ring.

Cabe súper resaltar que lo anterior dicho se desarrolla en un gigantesco mundo abierto, el cual está lleno de acción y por supuesto, se dice otra vez, de frustración, porque así lo quiso Miyazaki, recorrer una y otra vez el mundo enfrentando y muriendo contra poderosos enemigos, los cuales muchas veces se te acercan en grandes cantidades.

Pero además de esto, en primera instancia me da la impresión de que Elden Ring se desarrolla en una especie de mundo postapocalíptico con toques brillantes, bueno al menos ese fue mí caso, (soy novato del estilo) pero también se interpreta como un mundo diferente, uno en el que todo te puede atacar, tanto desde arriba como desde abajo, desde la tierra y desde el agua, tanto humanos como bestias especiales.

En realidad, esa es mí percepción, pero como no va a ser un mundo distinto y oscuro si Hidetaka Miyazaki fichó a nada más y nada menos que a George R.R. Martín, así es lo leíste bien, el mismísimo creador del exitoso Juego de Tronos y por ende alguien que también sabe exactamente como contarte y mostrarte un mundo oscuro, silencioso y amplio.

Ahora toca seguir hablando del mundo abierto, algo extraordinario que tiene Elden Ring porque puedes recorrer sin límites, algo espectacular para los curiosos, pero que eso también tendrá un costo porque puedes encontrar orientación, pero sobre todo enemigos.

Este mundo abierto nos presenta de todo, desde espectaculares paisajes envueltos con un ambiente tenso y silencioso, pero también hay espeluznantes mazmorras, otra inyección de adrenalina porque la energía no es infinita, y bueno, los jefes y mini jefes tienen una sola función: el que salga en la pantalla: "moriste". También hay cuevas igual de tenebrosas, eso significa que hay espacios más reducidos, por eso la agilidad es fundamental, los veteranos de este tipo de títulos lo saben.

Creo que hay que decir que nuevamente que Elden Ring es una joya, y de verdad los desarrolladores del mundo tendrán que hacer muchos esfuerzos para superar a este videojuego porque va camino a GOTY (Game of the Year) seguro.

Y bien, no es un juego de Hidetaka Miyazaki sino tiene jefes difíciles, no importa el tamaño. Soy sincero, estoy escribiendo esto después de matar a mi primer jefe y lo de la adrenalina es real, lo hice con un mínimo de vida, y lo recalco, soy un novato de este tipo de juegos, pero eso es lo que provoca Elden Ring, miles de muertes, mucha paciencia y perseverancia, porque el juego lo recompensa, o bueno eso al menos me da a pensar cuando se supera un gran obstáculo. Prepara tu escudo, tu espada o lo que sea que quieras elegir, te tendrás que mover mucho, pelear mucho, recorrer muchos lugares, hablar con seres vivientes porque sí, por increíble que parezca, hay gente en el juego que te ayuda y orienta.

Mil disculpas si no es una review técnica como las que suelen leer, si compraste Elden Ring prepárate para tener un impacto visual, para recorrer paisajes, grandes construcciones y mazmorras. Prepárate para pelear con muchos enemigos, muchos mini jefes y jefes, aunque también prepárate para esquivar, realmente es tu opción.

¿Cuándo se estrena Elden Ring?

El juego se estrenará oficialmente el 25 de febrero de 2022 y estará disponible para las plataformas de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Steam).