Dragon Ball: The Breakers le pone fecha a su beta cerrada como primer anticipo del título

Dragon Ball ha marcado generaciones con su serie animada, mientras que con los videojuegos intenta seguir vigente conquistando a la audiencia. Es por esto que la compañía japonesa Bandai Namco ha anunciado que la beta cerrada del juego Dragon Ball: The Breakers estará disponible en diciembre de este año.

El juego Dragon Ball: The Breakers tendrá una temática bastante particular, debido a que será un juego de supervivencia de multijugador asimétrico. Específicamente, un equipo de jugadores controlarán civiles que tienen que escapar de villanos de la serie como Cell, Majin Buu y Freezer, los cuáles serán controlados por otros jugadores.

¿Cuándo se estrena Dragon Ball: The Breakers?

La beta cerrada del juego estará disponible los días 3 y 4 de diciembre, solo para la plataforma de PC. Además, se recalca que será una beta cerrada debido a que tiene cupos limitados. Para inscribirte en la beta debes entrar a la página oficial del juego. La beta se jugará en cuatro sesiones.

Dragon Ball: The Breakers aún no tiene una fecha definitiva de lanzamiento, lo que sí está confirmado es que su estreno será en 2022, y estará en las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (vía Steam).