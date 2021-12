Dataminers lo filtran: Levi Ackerman llegaría a Call of Duty: Warzone y Vanguard

Recientemente Call fo Duty hizo noticia por el estreno del pase de batalla para las versiones Call of Duty: Vanguard y Call of Duty: Warzone, y ahora esta nueva información vuelve a involucrar a estos dos títulos, debido a que dataminers filtraron que el capitán Levi Ackerman de Shingeki no Kyojin llegará a los juegos con una skin, animaciones, emblema y un sticker.

El responsable de filtrar la información fue el dataminer Nanikos. Cabe destacar que durante su historia la saga de Call of Duty ha incluido a reconocidos personajes en títulos, tales son los casos de John McClane, personaje interpretado por Bruce Wills, de Duro de matar en Call of Duty: Cold War, y Ghostface, personaje de la película Scream que aparece en el juego shooter de Warzone. Levi Ackerman es el líder del escuadrón de operaciones especiales del Cuerpo de Exploración de la serie japonesa.

¿Cuándo llegará Levi Ackerman a los juegos de Call of Duty?

Todavía no hay fecha para el estreno del personaje en los juegos shooter, pero se espera que sea en 2022. Lo que sí está confirmado es que Shingeki no Kyojin estrenará la parte final de su cuarta temporada en enero de 2022.