Ya llega el pase de batalla de Call of Duty: Vanguard y Warzone, aquí los detalles

Hace un par de semanas se estrenó el decimoctavo título de la saga Call of Duty conocido como Call of Duty: Vanguard, el cual presentó un título ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Ahora vuelve a destacar debido a que su empresa distribuidora Activision dio a conocer el pase de batalla que tendrá este juego junto con el otro titulo Battle Royale Call of Duty: Warzone.

El pase de batalla está definido como Temporada Uno y dentro de su contenido se encuentran tres armas funcionales gratuitas, desbloqueo de personajes desde el nivel 0, como por ejemplo Francis "Kai" Lanakila, aspectos de personajes como "Alleyway" de Arthur Kingsley, y una ficha de experiencia de arma doble de 45, esto para subir más rápido los primeros niveles de las armas.

Mientras que el mapa de Warzone, Verdansk, dirá adiós definitivamente y en su lugar llegará Caldera, pasando a ser Warzone Pacific.

¿Cuándo se estrena el Pase de batalla de Call of Duty: Vanguard y Warzone?

La Temporada Uno comenzará el 8 de diciembre. Cabe destacar que según Activision si compras el juego de Call of Duty: Vanguard antes del 8 de diciembre podrás tener 24 horas acceso exclusivo al nuevo mapa Caldera.