Queda menos de una semana para que se estrene God of War: Ragnarok, uno de los juegos más esperados del año, el cual tendrá nuevamente a Kratos y Atreus como los protagonistas. Durante las últimas horas se revelaron los modos gráficos que tendrá este título en PlayStation 4 y PlayStation 5.

¿Cuáles son los modos gráficos de God of War: Ragnarok?

PlayStation 4 tendrá tres modos gráficos, estos son:

1080-1656P 30 FPS (Performance)

(Performance) 1440-1656P 30 FPS (Calidad)

(Calidad) 1080P 30 FPS (Standard)

PlayStation 5 tendrá todos los modos gráficos, los cuales son seis. Estos son:

1440-2160P 60 FPS (Performance)

(Performance) 1440P 60 FPS (Performance + HFR)

(Performance + HFR) 1440P 60 FPS (Performance + HFR + VRR)

(Performance + HFR + VRR) 2160P (con resolución 4K) y 30 FPS

(con resolución 4K) y 30 FPS 1800-2160P 40 FPS (Calidad + HFR)

(Calidad + HFR) 1800-2160P 40 FPS (Calidad + HFR + VRR)

¿Cuándo se estrena God of War: Ragnarok?

El segundo juego de Kratos y Atreus se estrenará oficialmente el 9 de noviembre de 2022. El título estará disponible exclusivamente para las plataformas de PlayStation 4 y PlayStation 5.

God of War: Ragnarok será la secuela de God of War, título lanzado en el año 2018, el cual fue el inicio de las aventuras nórdicas de Kratos y su hijo Atreus. El juego fue desarrollado por Santa Monica Studios y será distribuido por Sony, misma empresa responsable de todos los juegos de la franquicia.

Este titulo es el segundo de la nueva franquicia nórdica de God of War, pero en general es el quinto juego de Kratos, quien fue el protagonista en solitario de los tres primeros juegos, los cuales se lanzaron para PlayStation 2 y PlayStation 3.

Por ahora God of War: Ragnarok solo estará disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5, esto debido a que aún no se sabe si la versión de PC estará disponible o no para PC. Cabe recordar que God of War de 2018 fue el primer juego de toda la franquicia en lanzarse para computadores.