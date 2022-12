Equipos listos para 2023: KOI presenta sus jugadores de League of League y Valorant

Hace unos días KOI, equipo de esports fundado por Ibai Llanos y Gerard Piqué, cumplió un año de vida y en medio de la celebración que realizó en el evento español Gamergy presentó a sus equipos de League of Legends y Valorant para el año 2023.

¿Cuáles son los equipos de KOI de League of Legends y Valorant de 2023?

A continuación de dejamos el equipo con el que KOI jugará en la LEC, la liga europea más importante del juego League of Legends.

Szygenda

Malrang

Larssen

Comp

Trymbi

Arvindir (Asistant Coach)

Fredy122 (Head Coach)

Durante el desarrollo de los Worlds 2022, Ibai Llanos confirmó una alianza con el equipo de Rogue, actual campeón de Europa de League of Legends, de cara a las futuras competiciones en juegos como el mencionado LoL, Valorant, Rocket League y Rainbow Six, por mencionar algunos.

Esta alianza permitió que KOI entrara a competir (con su nombre en vez de el de Rogue) en la LEC, el torneo más prestigioso en Europa y en el cual no siempre pueden entrar equipos, esto debido a que los cupos se compran y si un equipo no quiere irse del torneo simplemente no cede el puesto.

KOI también estará nuevamente presente en la Superliga española de League of Legends y los representantes de 2023 serán los siguientes:

Sinmivak

Koldo

Baca

Lucker

Seaz

Aziado (Head Coach)

En el segundo semestre de este año el equipo de Ibai y Piqué fue confirmado por Riot Games como uno de los equipos seleccionados para competir en las liga principal de Valorant en Europa, ante lo cual dejó de competir a nivel español para dar el salto a las competiciones internacionales.

Este es el equipo de Valorant con el que KOI competirá en la liga de franquicias (VCT) que comenzará el próximo año:

Koldamenta

Trenxx

Sheydos

Wolfen

Goked (Strategic Coach)

Barbarr (Head Coach)

Cabe destacar que el equipo todavía no está completo porque falta un jugador, el cual sería Starxo, quien actualmente está en las filas de Acend, equipo que fue el primer campeón del Valorant Champions. Se espera que el jugador faltante se pueda presentar desde el 1 de enero de 2023.