Azules eSports, KLG y Furious Gaming mantienen el invicto tras las tercera fecha de la Liga de Honor Entel

La Liga de Honor Entel celebró su tercera fecha con tremendos enfrentamientos. League of Legends toma le protagonismo con duelos de alto impacto y que tienen a tres equipos invictos en el torneo de clausura.

Azules eSports mantiene su camino limpio tras derrotar a Rebirth, los actuales campeones del certamen, y de pasó les quitó la racha de dos triunfos consecutivos. El cuadro del búho fue superior y demostró el alto nivel que tiene en la actualidad.

¡Victoria para @AzulesEsportsLA! Dominando de principio a fin y llevándose todos los objetivos, el bulla obtiene su tercer punto y comienza a liderar la tabla.



Otro de los equipos que mantuvo su invicto fue KLG que superó a Liga del Mal, que no levanta cabeza en la Liga de Honor Entel. Mientras que Furious Gaming hizo lo suyo ante Católica eSports, que no conoce de victorias, y se mantiene en la punta de la tabla con canasta limpia.

Resultados de la tercera fecha de la Liga de Honor Entel

Una de las sorpresas de la fecha fue la victoria de Odín ante Santiago Wanderers eSports, que llegaba como total favorito para la batalla. Por último Dark Horse sumó sus primeros puntos luego de ganarle a FroztFire que sigue con un lento iniciar en el Torneo de Clausura de League of Legends.

El martes 9 de junio se disputará la cuarta fecha con los siguientes duelos: Santiago Wanderers eSports vs. Azules eSports, Rebirth vs. FroztFire, Dark Horse vs. Liga del Mal, KLG vs. Católica eSports y Furious Gaming vs. Odín.