Así fue la tremenda presentación de Ghost of Tsushima en State of Play para la PlayStation 4

Ghost of Tsushima fue el protagonista de un nuevo State of Play, evento digital para presentar las próximas novedades de Sony en su PlayStation 4.

El proyecto liderado por Sucker Punch, los creadores de la notable saga inFamous, presentará en exclusiva un tremendo mundo abierto para la consola nipona, dando una probada en su presentación de 18 minutos de gameplay.

El pequeño vistazo de lo que será el videojuego dejó ver aspectos como la jugabilidad, exploración del mundo y un combate que mezcla a la perfección sigilo con acción, todo ambientado en una historia muy elaborada.

El videojuego será una de las grandes exclusivas de PS4 en este 2020.

En esa esta ocasión no hubo noticias en torno al PlayStation 5 en el evento, ya que el evento en su totalidad esto centrado en la presentación del proyecto de Sucker Punch.

Ghost of Tsushima llegará a la PlayStation 4 el viernes 17 de julio, un mes después del arribo de The Last of Us Part II, cerrando de esta forma semanas de lanzamientos esperados en la consola de Sony.

Mira la presentación de Ghost of Tsushima en State of Play: