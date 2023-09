No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, y eso Red Bull Batalla lo sabe de cara a la Final Nacional de Chile.

El próximo domingo 1 de octubre, el Polideportivo de Ñuñoa recibirá la esperada definición con lo mejor del freestyle.

Con entradas a la venta y disponibles a través del sistema Puntoticketya se conocen las coordenadas exactas del evento.

YA ESTÁN TODOS LOS CLASIFICADOS A RED BULL BATALLA CHILE

Luego de tres regionales llenas del mejor freestyle de Chile, se conocen los 16 que lucharán por el cupo chileno a la Final Internacional de Colombia.

Y si en algo coinciden los finalistas, como Pepe Grillo, Atri o Racso en conversación con Batallón, es que por calidad la Final Nacional 2023 promete.

Una parrilla de competición del alto nivel que tiene nombres de la talla de Jokker, Teorema, Deafc, El Menor, Nitro, entre otros.

COORDENADAS PARA LA ESPERADA FINAL NACIONAL

Las entradas para la Final Nacional de Red Bull Batalla Chile están a la venta en el sistema Puntoticket.

¿Dónde será? En el Polideportivo de Ñuñoa, ubicado en Juan Moya Morales 1370, este domingo 1 de octubre a las 17:00 hrs.

El evento para conocer al representante chileno de Batalla será conducido por SEO2 y Cayu, con DJ Atenea a cargo de los beats.

¿Quiénes son los clasificados a la Final Nacional de Red Bull Batalla Chile 2023?

Jokker, por ser el campeón vigente 2022

Teorema, subcampeón 2022

Deafc, tercer puesto 2022

El Menor, campeón Regional norte 2023

Nitro, campeón Regional centro 2023

Bigtamina, campeón Regional sur 2023

Pepe Grillo, subcampeón Regional norte 2023

Racso, subcampeón Regional centro 2023

Nano, subcampeón Regional sur 2023

Nexus, tercer puesto Regional norte 2023

Atri, tercer puesto Regional centro 2023

Esezeta, tercer puesto Regional sur 2023

Marcelo, cupo Titanes Liricistas

Rodamiento, cupo Liga Inmortal x Batallas Under

Deco, cupo Kinta Dimensión

Blade, cupo DEM Battles