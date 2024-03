El sábado 16 de marzo en el Parque Cerrillos Bicentenario se presentará Red Bull Batalla con un tremendo showcase en el Lollapalooza 2024, que tendrá en el escenario a Nitro, Pepe Grillo, Marithea y Chuty (campeón Internacional de la disciplina). Y en la previa de dicho espectáculo los protagonistas hablaron en exclusiva con RedGol.

El campeón del mundo fue el que más entusiasmado se mostró con su llegada al festival de música más importante de Santiago. Y dejó en claro que será una experiencia que disfrutará al poder visitar Chile sin una competencia de por medio.

“La verdad es que bastante guay. Es una experiencia distinta, porque nunca había venido a Chile para algo que no fuese a competir tal cual. No es como aquí, que es una exhibición. Habrá modalidades y demás. Es un poco más familiar, por así decirlo, más ligero. Entonces es como la primera vez que vengo a Chile a disfrutar realmente, que puedo ver, que puedo salir, quedo con amigos que hace tiempo que no veo y demás”, explicó Chuty.

Pero eso no es todo, ya que el MC español se mostró fascinado por subir al escenario con Nitro, Pepe Grillo y Marithea: “También estoy con otros tres compañeros que ya son campeones nacionales, o sea gente muy experimentada. Yo creo que vamos a hacer un buen show y bueno también por ver otro público, porque también estoy acostumbrado a ver al público de batalla, estrictamente del nicho de batalla y quiero ver un poco en Chile como recibe el público más general, también lo que es el freestyle y demás”.

MARITHEA DISFRUTA CON CHILE

Otra protagonista del Showcase es Marithea. La colombiana se siente a gusto en nuestro país y se mostró muy motivada por ser su primera vez en en escenario del Lollapalooza.

“Me siento feliz. Es mi primera vez en el Lolla, así que espero mucho amor de Chile como siempre. Pues igual hay que gozar de todo el festival, si hay la oportunidad, mejor dicho, hasta al que no conozca lo veo”. reveló.

Y también le avisó a todos los fanáticos del freestyle que darán un tremendo espectáculo: “Dios. O sea, es una locura, ¿no? Yo como fan voy a disfrutar a tope el Chuty vs. Nitro, obviamente y naaaaa, pues esperamos que haya mucha soltura, mucho feeling y que para la gente que nunca haya visto freestyle, se acerque más por medio de esa exhibición”.

LOS EXPONENTES CHILENOS EN LOLLA

Pepe Grillo y Nitro representarán a Chile en la exhibición del 16 de marzo desde las 20 horas en el Lotus Stage. Y ambos MC’s tienen un objetivo claro, dar lo mejor en el escenario y así hacerle frente a Chuty y Marithea en el Showcase.

“Nunca he batallado con Chuty uno contra uno y ya sé los formatos y me tocó complicado. Me tocó difícil, pero no bien. Es una prueba, un reto también para mí. Yo creo que cualquier freestyler siempre va a querer competir con los mejores y jugando en mi país creo que tengo una leve ventaja, un apoyo, por decirlo así. Así que, bien feliz de que sean los mejores y vamos a darle a muerte”, avisó Pepe Grillo.

Por su parte, Nitro no dará ninguna ventaja y saldrá con toda la agresividad que lo caracteriza: “Me lo voy a tomar en serio. Voy a tratar de dar lo mejor de mí. Además, creo que Marithea y Chuty son de los mejores, bueno y Pepe también son de los mejores. Así que bajar la guardia, es recibir muchos golpes y no se puede”.