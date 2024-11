El Menor, campeón chileno 2024, tendrá su primera Final Internacional de Red Bull Batalla el sábado 30 de noviembre en el Wizink Center de Madrid, España, y en la previa habló con RedGol en Batallón y nos contó sobre sus expectativas en el magno evento del freestyle.

Ya con varios días en España, Efraín Reeve se mostró agradecido por el apoyo de los hispanos y también quedó impactado con la importante presencia chilena: “Hay mucho apoyo español, pero también me he pillado hartos chilenos ayer en el Cypher, varios fanáticos chilenos que quizás deben estar viviendo acá, no sé si algunos han viajado, pero es siempre bonito el apoyo de la gente. Así que sí, me siento bien recibido, bien apoyado”.

A pesar de que no es local, como Gazir o Chuty, el MC nacional sabe que pasa por un buen momento y tiene altas posibilidades de darle la primera Internacional a Chile. De todos modos, no deja que los humos se le suban a la cabeza. “Sé que también soy uno de los favoritos y que la gente me apoya, pero así mismo también puedo decirte que tampoco ando hablando antes de las batallas, como diciendo me va a ir bien, voy a hacer esto, voy a llegar a tal ronda”, explicó.

EL MENOR LE HABLA A CHILE

Con la humildad que lo caracteriza, El Menor le dejó unas palabras de agradecimiento a los fanáticos chilenos y además les mandó un esperanzador mensaje. Más que un mensaje, es un spoiler de lo que sucederá el 30 de noviembre.

“Aparte del agradecimiento que siempre les doy, que gracias por apoyarnos. Sobre todo ahora para esta final he recibido muchos mensajes de apoyo, entonces siempre reiterar el agradecimiento y decirles que confíen, que sigan ahí con la fe intacta, así como con la selección que muchos no tenían fe. Llegó el partido que ganamos y vamos a seguir ganando. No sé si era el mejor ejemplo, ja ja ja. Aquí estamos mejor que la selección”, le avisó a toda la nación.

Por último, Efraín se la jugó con su final soñada en el Wizink Center y no se achicó ante ningún freestyler. Es más, su pensamiento siempre fue el de un ganador y para ser campeón hay que dejar al defensor de la corona en el camino: “Si te tengo que responder, te diría que con Chuty, por ser el actual campeón, me gustaría enfrentarme contra él en la final”.

La Final Internacional de Red Bull Batalla la podrás seguir desde las 15:30 horas en todas las plataformas digitales de Red Bull y también encontrarás todos los detalles la competencia en RedGol.