En 2022, Teorema compitió en su primera Final Internacional de Red Bull Batalla, en donde no tuvo una gran presentación y fue eliminado en primera ronda por Gazir. Dos años después, el MC de Cañete vuelve a estar en la élite del freestyle y en España tendrá la posibilidad de vivir su propia revancha personal que estuvo esperando por mucho tiempo.

En conversación con RedGol en Batallón, el campeón nacional de 2019 contó las grandes diferencias entre su versión 2024 y 2022: “Yo creo que la pausa y la lucidez, eso. En esos tiempos recuerdo que me estaba fumando como cinco caños por día y estaba súper eufórico. Actualmente igual estoy fumando harto menos y pa’ ese día voy a estar lúcido full y voy más tranquilito. Entonces yo creo que esos son como dos diferencias clave que van a hacer que el proceso sea completamente distinto”.

Pero eso no es todo, porque detrás también hay una preparación física muy importante, ya que para Teorema el cuerpo y la mente son factores que influyen en una batalla. “He tenido la oportunidad de compartir con campeones mundiales de distintas disciplinas, por ejemplo con campeones mundiales de yudo o con campeones mundiales de boxeo de K-1. Entonces también he podido como compartir espacio con ese tipo de gente”, explicó.

TEO = FREESTYLE

Teorema vivió un arduo camino para construir su propio estilo en el freestyle y luego de muchos años lo logró imponer ante el público, los mismos que lo reconocen en el país que sea. El cañetino se dio cuenta de esto en España y destacó el apoyo de los fanáticos hispanos.

“Ayer cuando estábamos haciendo la entrevista, como que de repente estaba hablando y la gente decía freestyle, freestyle. Entonces igual es como bonito que me reconozcan como, por así decirlo, un poco de la esencia de la disciplina, que vean como eso en mí y eso he visto que la gente de España ve en mí. Como si hablamos de freestyle, hablamos de Teorema. Entonces eso me lo han hecho saber, lo han hecho sentir y me han tratado con ese cariño”, reveló.

Y además agregó que “creo que al principio fue como un poco luchar a contracorriente y ahora es como ir con la marea tranquila y con la corriente a favor. Así que igual es como distinto y se siente bonito”.

UN MENSAJE PARA CHILE

Por último, Teorema aprovechó los micrófonos de RedGol para dejarles unas importantes palabras al pueblo chileno: “Primero que nada, que nos estén viendo, que nos apoyen y que manden el KI no más poh. Si igual al final del día nosotros nos nutrimos harto de su apoyo, pero que si no me apoyan algunos, igual tranquilos porque yo mantengo la primera y la última palabra en mí. Y yo sé que al final va a haber gente que te apoye y gente que no, y eso poh. Pero ahí vamos a estar representando las raíces, Cañete, la gente, a mi mamita, a mi familia, que es lo más importante y eso. Darles las gracias“.

Recuerda que la Final Internacional 2024 la podrás seguir en vivo por todas las plataformas digitales de Red Bull Batalla el sábado 30 de noviembre desde las 16:00 horas. También, podrás ver todos los detalles por las redes sociales y sitio web de RedGol. ¡No te lo pierdas!