Valles-T vuelve al Wizink Center de Madrid luego de 4 años, un sitio que le trae buenos recuerdos, ya que ahí logró su subcampeonato mundial. El robot colombiano llega con las mismas energías y con la misma hambre de gloria a la Final Internacional de Red Bull Batalla 2024.

Pero en la previa del magno evento, el cafetero tuvo un entretenido cruce de palabras con El Menor, quien lo retó a elegirlo en primera ronda. Por ello, en el Media Day, el MC explicó su beef con el freestyler nacional.

“Ahí fue como más vale para que la gente también sintiera y pasara un momento agradable. No fue planeado, obviamente, pero sí era la intención como bueno, ojalá alguno se diga algo, que pase algo interesante. Y ahí lo que pasó fue eso, que él estaba diciendo algo y yo miré a Chuty pensando que se lo estaba diciendo a Chuty. Él me dijo, ¿qué pasó?”, contó sobre lo ocurrido en el Teatro Eslava.

Con el pasar de los años, Valles-T se convirtió en una especie de Némesis chileno, ya que en 2018 eliminó a Pepe Grillo y en 2019 dejó en el camino a Jokker. Pero el colombiano avisó que no le gusta ser el villano y está preparado para enfrentar a cualquiera, no sólo a los MC’s nacionales.

“Yo creo que hay otros que sí tiene un buen papel de villano. Yo no, yo siempre voy a lo mío. Sin embargo, el día que toca, toca. Cuando te toca hacer el malvado, toca hacerlo y en este caso no es como que quiera hacer la bestia negra de nada. Más vale, a nivel competitivo, sí diría que me encantaría ganarle a Aldahir, porque una vez me ganó. Me encantaría ganar, ganarle al Menor, porque me ganó en la última. Me encantaría ganarle a Gazir, porque sí. Me encantaría ganarle a Chuty porque está en su casa. Entonces como que no es que quiera ser exactamente ensañado con uno, sino verdaderamente tener un motivo con todos para poder ir en foco”, reveló.

CAMISETA DE COLOMBIA

En 2019, Valles-T logró el subcampeonato con una camiseta de la Selección de Colombia, algo que podría repetirse el 30 de noviembre: “Pues yo estoy dejando que la gente lo pida, pero sí, la piden demasiado. Otros piden otra camisa, otra versión nueva, ya que Colombia ha sacado muy buenas camisas últimamente. Entonces no sé, puede que sí. También depende del barbero que llegue mañana. Si me trasquila, pues tengo que cambiar de outfit. Todo depende. Pero sí, todo depende. Y ya sé que la gente quisiera. A mí también me gustaría, pero creo que yo lo decidiría el mismo día con la energía que me levante”.

Recuerda que puedes segui en vivo y en directo vía streaming la Final Internacional 2024 desde las 15:30 horas en todas las plataformas digitales de Red Bull Batalla. ¡No te lo pierdas!