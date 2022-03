Acertijo en "CON MI PANA" de RedGol en Twitch tuvo una extensa conversación con Felipe Kaponi y comentó lo que será la Final Internacional de Combate Freestyle. También, el rapero nacional destacó a los competidores favoritos de Argentina, con Larrix y MP como las principales figuras del vecino país.

“Me siento muy motivado, me siento con ansias y me encanta la tierra argentina, me encanta viajar para allá y producto la pandemia no lo he hecho hace mucho tiempo. Entonces retomar las internacionales, retomar el reencuentro de colegas, volver a medir tu freestyle a nivel internacional es algo muy llenador y gratificante. En mi caso he estado trabajando harto, laburando fuerte y entrenando. Poder tener la primera internacional del año es muy importante para mí”, comentó el campeón chileno.

Sobre la nómina de freestyler nacional que van a la Final Internacional del 25 de marzo explicó que: "están muy fuertes mis colegas chilenos, es muy curioso el team que se armó porque es como un recambio, no van los clásicos representantes de siempre, pero al mismo tiempo van representantes con estilos muy característicos. Yo creo que van los cuatro mejores metriqueros de Chile que son Basek, Rodamiento, Metalingüística y Drose. Voy a disfrutar mucho viendo a mis colegas, porque me gusta mucho su estilo y estoy feliz que sean ellos los representantes, y los veo muy fuertes”.

Además, Acertijo puso sus ojos en sus posibles rivales y destacó a los más fuertes para Combate Freestyle: "de afuera, obviamente los argentinos, porque están de local y tienen un poquito de plus ahí. Me interesa mucho cómo lo va a hacer MP y Larrix, los rostros de Argentina que están pujando fuerte. Además, nunca se puede desconfiar de un Klan tampoco, que viene muy fuerte. Yo creo que va a hacer un choque de estilos y de fuerzas astronómicas”.

Cabe recordar que la Final Internacional de Combate Freestyle se disputará el próximo viernes 25 de marzo desde las 20:30 horas y la podrás seguir en vivo por el YouTube de Combate Freestyle y por el canal SPACE en el cable. La competencia contará con participantes de Chile, Argentina, Colombia, México y Perú.