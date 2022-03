Drose tuvo una amena conversación con Felipe Kaponi en CON MI PANA, programa de RedGol en Twitch, donde habló de la Final Internacional de Combate Freestyle y avisó que está preparado para ganarla. Además, destacó el formato "seven to punch" que maravilló a todos los freestylers en las nacionales.

"Todos los chilenos son buenos, todos los que van son buenos. El que me gusta a mí es Rodamiento y me gusta como rapea Basek. El Acertijo y Meta también son buenos, pero me gusta más Rodamiento. Van todos bien y vamos con un buen equipo. Yo por mí que gane un chileno, pero voy a ganarla yo. Voy con ese pensamiento", comentó.

Cabe recordar que la Final Internacional de Combate Freestyle se celebrará el próximo viernes 25 de marzo desde las 20:30 horas en Argentina y contará con Klan, Replik, Mecha, MP, G Sony, Larrix (Argentina), Acertijo, Basek, Drose, Metalingüística, Rodamiento (Chile), Stick (Perú) y Vallest (Colombia) y Rapder (México).

Además, el freestyler nacional alabó el formato "seven to punch" que se utilizó en las nacionales: "yo ya había visto ese formato ya en la calle, pero no tan aplicado, no con los patrones contados, ni con la suma de las batallas que vas ganando. Pero aquí se profesionalizó ese formato y es de los más llamativos que han salido hace tres años".

Finalmente, Drose reveló quiénes son los rivales que quiere enfrentar. "Me gustaría enfrentar a gente que no he enfrentado. Suponte al Rapder sí lo he enfrentado, al Sony igual y al Klan Igual. Pero hay algunos que nunca he enfrentado y me los he topado en eventos, como Replik, Mecha y con ellos me gustaría hacer una batalla, porque me gusta medirme con diferentes competidores", sentenció.

La Internacional de Combate Freestyle comenzará con dos rondas entre los catorce freestylers, que serán divididos en dos grupos. Tendrán batallas de 4x4 por 30 minutos intensos. Los cuatro mejores de cada zona pasarán a los cuartos de final, done al igual que en las semnis y final no tendrán que seguir temáticas o palabras, dándoles completa libertad para sacar lo mejor de su repertorio. Puedes seguir la final por el canal de YouTube de Combate Freestyle y por el canal SPACE.