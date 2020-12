FMS Argentina, jornada 5: Ver EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO el quinto día de competencia de la Freestyle Master Series Argentina 2020

Solo un líder tiene la tabla de posiciones de la Freestyle Master Series de Argentina, que ya llega a su quinta jornada de competencia. La fecha anterior tuvo grandes batallas que dejó altas expectativas de cara a un nuevo día del mejor freestyle del país trasandino, que entra en fase decisiva.

La competencia de freestyle que está marcando el año durante la pandemia comienza la etapa decisiva en el país trasandino. Por ahora, Papo es el puntero de la clasificación. El experimentado freestyler venció en la última fecha a Wolf, en una batalla sin réplica (la única del día sin repetición).

Con su victoria, el también streamer alcanzó los 10 puntos, liderando en solitario la tabla. Stuart y Nacho le siguen con nueve y siete puntos, respectivamente. Ambos ganaron sus batallas de la última jornada con réplica incluida.

Ahora, las batallas confirmadas para la quinta fecha de la FMS son: Stuart vs Wolf, MKS vs Klan, Dtoke vs Mecha, Papo vs Nacho y LIT Killah vs Sony con una batalla de exhibición.





Día y hora: ¿Cuándo se realizará la quinta jornada de la Freestyle Masters Series Argentina?





El evento será el día domingo 27 de diciembre a las 15:45 horas, hora chilena y argentina.





Transmisión: ¿Dónde puedo ver en vivo la quinta jornada de la FMS Argentina?



La jornada será transmitida a través del canal de Youtube de Urban Roosters.