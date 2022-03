Después de más de un mes de espera, los fanáticos nacionales vuelven a vivir un Freestyle Master Series Chile, en lo que será la segunda jornada de la temporada 2022.

Luego de la primera jornada realizada en Concepción, ahora la cita es en Viña del Mar, donde la Quinta Vergara vuelve a ser la capital del freestyle al igual que como lo fue en diciembre pasado, cuando albergó la final Final Internacional de Red Bull Batalla 2021. Ahora el escenario más importante de Latinoamérica recibe a los mejores 12 exponentes del país.

El primer evento del 2022 realizado en la ciudad penquista, dejó en la cima de la tabla de posiciones a Basek, seguido por Jokker y Rodamiento. Ahora en Viña será una nueva oportunidad para confirmar lo bueno, o que los exponentes que no tuvieron una buena jornada sorprendan y en la Quinta saquen sus mejores rimas para conquistar a los fanáticos y al jurado, que en esta ocasión estará integrado por Stigma, Inefable, Onírico, Blazzt y Formo.

Entre los grandes duelos confirmados para esta jornada 2 del FMS Chile, destacan los que sostendrán Rodamiento vs Nitro, Anubis vs JNO, Basek vs Metalingüistica y Acertijo vs Jokker, quienes quieren incendiar todo en la Quinta Vergara.

¿Cuándo es la jornada 2 de FMS Chile?

La jornada 2 de la FMS Chile 2022 se realizará el domingo 27 de marzo a las 16:00hrs.

¿Dónde ver EN VIVO la jornada 2 de FMS Chile?

La jornada 2 de la FMS Chile será transmitida a través de los canales oficiales de Urban Roosters en YouTube y Twitch.

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la Jornada 2 de FMS Chile por Youtube

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la Jornada 2 de FMS Chile por Twitch