FMS Argentina, jornada 8 | Fecha, horario y dónde ver en vivo y en directo la penúltima jornada de la Freestyle Master Series Argentina

El circuito mundial de la Freestyle Master Series está llegando a su fin. En el caso específico de Argentina, la FMS del país trasandino vivirá una octava jornada llena de batallones que tendrán al público al borde su asiento.

Los enfrentamientos ya están confirmados para la penúltima fecha del torneo de freestyle argentino. La clasificación está muy reñida en la parte alta y también en la parte baja, por ende, las últimas dos jornadas serán de suma importancia para las pretensiones de cada participante.

La tabla, tras la jornada siete, dejó a Stuart y Papo empatados en la primera posición con 16 unidades. Tal parece que ambos raperos serán quienes definan al campeón y clasificado a la FMS Internacional. De hecho, los punteros serán el plato fuerte del octavo día de competencia, ya que se enfrentarán para dirimir quién será el exclusivo líder en la última fecha de la FMS Argentina.

A ellos dos, los siguen Mecha y Klan con 12 puntos cada uno. Estos son los más cercanos perseguidores, que tendrán que ganar sendas batallas para poder reducir la distancia con los punteros.

En cuanto a los enfrentamientos de la jornada ocho de la FMS Argentina, están confirmados: Klan vs Wolf, Papo vs Stuart, Dtoke vs Cacha, Mecha vs MKS y Sub vs Nacho.







Día y hora: ¿cuándo es el octavo día de la FMS Argentina?



El octavo día de competencia será el domingo 21 de marzo desde las 18:00 horas.



Transmisión: ¿dónde ver en vivo la fecha 8 de la FMS Argentina?



La transmisión en vivo estará disponible en el canal de Urban Roosters.