El próximo sábado 30 de abril se realizará la fecha 3 de la FMS Argentina en ciudad La Plata, en Estacionamiento 1, donde se espera que los freestylers argentinos dejen sus mejores rimas sobre el escenario.

Ya se encuentran confirmadas las batallas que se realizarán en esta jornada, las cuales son Klan vs. Zaina, MP vs. Wolf, Larrix vs. Tata, Mecha vs. Nacho, Naista vs. Stuart, Replik vs. Mr Ego (exhibición) y la batalla entre Papo y Katra fue postergada.

Pero durante esta jornada habrá una batalla en especial de Aczino vs. Láncer Lirical, la cual corresponde a la fecha 3 de la FMS México. Esto se debe a que los competidores mexicanos no podrán estar en su país de origen para la jornada que se llevará acabo este domingo 1 de mayo.

Actualmente el puntero de la tabla de posiciones de la FMS Argentina es Papo y en esta nueva fecha los encargados de evaluar a los competidores serán: Juan Ortelli, Daro dos Santos, CNO, Dtoke, Obie Wan Shot.

Mientras que los hosts cumplirán que serán los encargados de ambientar el escenario para los competidores son: Infranich, Juancin y Katra.

Si deseas conocer el horario y dónde ver EN VIVO la fecha 3 de la FMS Argentina, a continuación te contamos más detalles.

¿Cuándo es la fecha 3 de la FMS Argentina?

La fecha 3 de la FMS Argentina se realizará el próximo sábado 30 de abril.

¿En qué horario se transmitirá la fecha 3 de la FMS Argentina?

La fecha 3 de la FMS Argentina comenzará a las 14:30 horas (Hora local), a continuación te dejamos las horas correspondientes a los otros países:

11:30 horas: México, Nicaragua, El Salvador, Honduras

12:30 horas: Perú, Ecuador, Colombia, EE.UU (Washington D. C)

13:30 horas: Bolivia, Venezuela, República Dominicana,

14:30 horas: Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil

19:30 horas: España

¿Dónde ver EN VIVO la fecha 3 de la FMS Argentina?

La fecha 3 de la FMS Argentina será transmitida a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube:

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la fecha 3 de la FMS Argentina por Youtube