Tiane Endler cumplió 100 partidos defendiendo el arco de la selección chilena femenina, pero no recibió ningún tipo de homenaje. La capitana de la Roja alcanzó el centenar justo en el amistoso que el equipo nacional jugó ante Nueva Zelanda a puertas cerradas y que no contó con transmisión.

El hecho causó indignación entre los hinchas nacionales, quienes lo tomaron como una falta de respeto contra la portera del Olympique de Lyon y cinco veces nominada al The Best. Mientras, Pablo Milad, presidente de la ANFP, fue cuestionado sobre el tema en la Cámara de Diputados.

Ante la Comisión de Deportes, el timonel del fútbol chileno prometió “una fiesta” para Endler: “Hablé con ella y le dije que para el próximo partido le vamos a preparar una fiesta. Merecido por todo lo que nos ha entregado. Se merece un espectáculo con mucha gente, con un partido único, un fin de semana para que pueda acceder la mayor cantidad de personas”.

Siguiendo por esa línea, Milad explicó por qué el segundo amistoso de la Roja contra la mundialista Nueva Zelanda se jugó sin público. “Fueron dos partidos con la misma selección y no había ninguna posibilidad de hacer el segundo con público, debido a la experiencia que tenemos cuando se repite un rival”, dijo.

¿Estará Tiane Endler en Santiago 2023?

A pesar de ser embajadora, la presencia de Tiane Endler no está asegurada para Santiago 2023. Como los Juegos Panamericanos no parten en fecha FIFA, Olympique de Lyon no tiene obligación de cederla a la Roja. De todas maneras, la portera aclaró que está haciendo todo por estar.

¿Cuándo juega la Roja Femenina?

Luego de los dos amistosos contra Nueva Zelanda, la Roja Femenina vuelve a la acción en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En fase de grupos, la selección chilena de Luis Mena jugará contra Paraguay (22 de octubre), México (25) y Jamaica (28).