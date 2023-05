La deportista chilena Martina Weil recientemente participó del Grand Prix de Talagante donde obtuvo medalla de oro en los 400 metros planos. Repitió su actuación en el Campeonato Nacional el pasado fin de semana donde resultó ganadora en los 400m y 200m con 52,09 segundos y 23,34 segundos, respectivamente.

La atleta en conversación con Radio Cooperativa se refirió a lo que lleva de temporada y aseguró que “la verdad es que para lo poco que he corrido, ha sido el mejor inicio de temporada que he tenido en mi vida. Ojalá poder mantener este nivel, porque cuando uno comienza bien las expectativas suben y como que hay un poco más de presión”.

En el GP de Talagante, Martina venció a dos excampeonas mundiales y comentó que en la semana “estuve muerta de susto. Estaba súper nerviosa porque no quería que me ganaran, entonces saber que eran dos personas con mejor marca que yo, me hacía llegar a la pista en desventaja. Pero el hacer una buena carrera aún sabiendo eso, fue una lección muy importante para mí”.

“Como decía mi mamá: ‘te vas a seguir encontrando con ellas y es mejor que te encuentres con ellas a principio de año en Talagante que cuando llegues a Budapest'”. De hecho, el Mundial en Hungría en agosto de este año, será uno de los grandes desafíos de Martina: “Es un sueño, será mi primer campeonato individual adulto y me gustaría ser competitiva”, confesó Weil.

“Ya pasé esa etapa de mi carrera en asistir a competencias solamente a ganar experiencia. Quiero por lo menos llegar a semifinales. Yo sé que tengo el nivel, o sea, revisando los resultados del Mundial anterior, tengo el nivel para pasar por lo menos una ronda. Así que nada, ojalá tener una buena participación y correr como estoy corriendo”, cerró la deportista.