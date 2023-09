Los Juegos Panamericanos comenzarán el domingo 22 de octubre para la Selección Chilena Femenina. Sin embargo, la Copa Libertadores Femenina termina el sábado 21 y la fecha FIFA de octubre comienza el lunes 23. ¿En consecuencia? No hay certezas sobre las jugadoras que estarán disponibles.

Luis Mena habló con los medios antes del amistoso de La Roja ante Nueva Zelanda y explicó que están trabajando con los clubes europeos para pedirles que liberen a las seleccionadas unos días antes. Respecto a Colo Colo y Universidad de Chile, solo queda rezar por el milagro.

“Estamos analizando todas esas situaciones. Sabemos que, por el bien del fútbol chileno, ojalá nuestros equipos lleguen a instancias superiores porque eso hablaría muy bien de lo que se está desarrollando. Pero trataremos de tener un plan de emergencia por cualquier situación”, comentó Mena. Esto, porque si algún chileno es semifinalista se desocupará de la Libertadores el 21/10.

El seleccionador aseguró que “ojalá poder contar con todas nuestras jugadoras en el inicio de los Panamericanos. Lamentablemente no hay una coordinación pensando en la importancia que tienen estos juegos, pero tenemos que adaptarnos a todas las circunstancias y tener distintos planes para enfrentar este desafío”.

¿Y las europeas?

La buena noticia es que es altamente probable que La Roja cuente con las europeas en los Panamericanos. “La gerencia de selecciones y la coordinación de la selección femenina ya está en camino. Hemos realizado muchas llamadas a los clubes, estamos en un buen pie y hemos tenido buena recepción”, destacó.

“Lamentablemente, no hay coordinación porque la fecha FIFA empieza el 23 y Chile juega el 22. Están en todo derecho de no cedernos jugadoras, pero están muy llanos a conversaciones y a poder generar el vínculo con los clubes de Chile y de Europa. Van muy bien encaminadas las conversaciones para que puedan ser liberadas un poco antes y contar con ellas desde el inicio y no a la mitad de los Panamericanos”, añadió Mena.

Según el seleccionador, “también tenemos la complicación con la Copa Libertadores, así que nos hemos adelantado a ello y esperamos que se resuelva lo antes posible para tranquilidad de nosotros y también de las jugadoras que están con la incertidumbre”.

“Se nos complica el escenario. Teníamos visto y planificado que esta semana será la última que podamos trabajar con todas las jugadoras, luego previo al inicio de los Panamericanos teníamos microciclos planificados pero dependerá de la instancia a la que Colo Colo y Universidad de Chile lleguen”, agregó Mena.

La prioridad es hoy terminar bien la fecha FIFA contra Nueva Zelanda. “Hay que ver, también, cuándo nos van a liberar a las jugadoras de Europa. Planificaremos todo paso a paso, pero la semana que viene para nosotros era fundamental tener este tipo de apretón y exigencia para lo que será Santiago 2023”, sentenció.

¿Cuándo juega la Roja Femenina en los Juegos Panamericanos?

El fútbol femenino de los Juegos Panamericanos se jugará entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre. La selección chilena competirá en el Grupo A con Paraguay, Jamaica y México y los partidos ya fueron programados.

¿Cuándo juega La Roja Femenina ante Nueva Zelanda?

El equipo de Luis Mena jugará por partida doble ante las Ferns. El primer partido de la Selección Chilena ante Nueva Zelanda será el sábado 23 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. En tanto, el segundo partido será el martes 26 de septiembre a las 10:00 a puertas cerradas.