La selección chilena femenina ya conoce su programación para los Juegos Panamericanos. El fútbol femenino de Santiago 2023 comenzará el domingo 22 de octubre y tendrá su gran final el 3 de noviembre, y el equipo de Luis Mena ya sabe los días y horarios para sus partidos de fase de grupos.

El estreno nacional será el mismo 22 de octubre ante Paraguay, duelo que se jugará en el Elías Figueroa a las 18:00 horas. Luego, Chile jugará con México en el Sausalito el miércoles 25 (20:00 horas) y con Jamaica en el Elías Figueroa el sábado 28 (18:00 horas).

Los dos primeros equipos del Grupo A pasarán una ronda de play-offs, donde se enfrentarán a los dos primeros del Grupo B. Ahí compiten Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y Argentina. El martes 31 se definen los equipos que jugarán por el bronce, y a los finalistas por las medallas de oro y plata.

La Roja llega fortalecida a los Juegos Panamericanos luego de haber sacado dos triunfos en la recién pasada fecha FIFA. La selección nacional venció a la mundialista Nueva Zelanda en dos ocasiones: ganó por 3-0 en el Bicentenario La Florida y luego por 2-1 en Quilín, a puertas cerradas.

Eso sí, Luis Mena desconoce si podrá contar con las jugadores del extranjero como Tiane Endler, ya que dependen de sus clubes. Además, estará atento a las participaciones de Universidad de Chile y Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina, pues la final será el sábado 21 de octubre.

¿Estará Tiane Endler en Santiago 2023?

A pesar de ser embajadora, la presencia de Tiane Endler en Santiago 2023 no está asegurada. Como los Juegos Panamericanos no parten en fecha FIFA, Olympique de Lyon no tiene obligación de cederla. De todas maneras, la portera aclaró que está haciendo todo por estar.

¿Cuándo juega la Roja Femenina?

