El futfem se ha ido tomando todos los espacios. Más aún con la cercanía del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, ya que todos quieren subirse al carro del fútbol practicado por mujeres. En España, la fiebre mundialera está encendida.

Esta semana, una juguetería llamada Famosa, estrenó una nueva versión de su popular muñeca Nancy, que existe hace 55 años. Estará vestida como seleccionada nacional, con camiseta y shorts de España, para apoyar a la otra Roja en su participación mundialista.

Irene Sotillo, encargada de marketing de Famosa, aseguró que la idea es normalizar que el fútbol es de todos y todas. Así, los niños crecerán sabiendo que las mujeres también pueden tomar una pelota y jugar con ella. “Nancy ha ido acercando la realidad a los niños”, comenzó.

“Nosotros podemos trasladarles el mensaje y así normalizarlo. El mensaje detrás de esto es que no solo los niños juegan al fútbol. Todas jugamos. Si las chicas no ven que las mujeres también juegan al fútbol, cuando sean mayores no lo van a ver, ni tampoco van a soñar con ello”, agregó Sotillo.

La ex seleccionada española Priscila Borja se mostró contenta por el lanzamiento de esta muñeca. “El fútbol femenino está avanzando. Los juguetes y los libros tienen que ser inclusivos. Es una forma de darle a la niña la oportunidad de poder hacerlo. Con mi edad, no tenía otra referencia que una niña jugando a las cocinitas o con la escoba. Este tipo de cosas nos ayudan”, confesó.

España conocerá la primera prelista para el Mundial Femenino 2023 este lunes 12 de junio, y comenzarán los entrenamientos el 19 del mismo mes. La gran duda es si volverán, o no, algunas de ‘las 15’. La idea de Jorge Vilda es entregar la nómina definitiva el viernes 30, antes de los últimos amistosos.