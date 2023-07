El segundo día del Mundial Femenino Australia – Nueva Zelanda 2023 fue, precisamente, hoy. Para seguir dándole forma al torneo más importante del mundo, hubo varios partidazos de madrugada. Las acciones comenzaron el jueves por la noche con un tremendo empate sin goles entre Nigeria y Canadá.

Las canadienses llegaron a esta Copa del Mundo como una de las selecciones más fuertes, mientras que las nigerianas lo hicieron con buenos nombres pero claramente en desventaja frente a las canucks. Fueron ellas quienes dominaron el partido.

La jugada de mayor peligro del partido fue un penal que Christine Sinclair ejecutó a los 49′. Sin embargo, Chiamaka Nnadozie no tuvo problemas para contener esa pelota y llevarse todos los focos. La histórica jugadora canadiense no convirtió y no pudo estirar su récord.

Por otra parte, España goleó a Costa Rica en el primer partido con marcador abultado del Mundial Femenino. Fue victoria por 3-0 para la otra Roja, que se afirma como una de las grandes favoritas gracias a sus figuras de la Liga F y más específicamente del Barcelona.

El partido se resolvió en seis minutos; a los 21′ fue un autogol de Valeria del Campo abrió el marcador. Luego, a los 23′, Aitana Bonmatí metió un zurdazo, y a los 27′ Esther González sentenció el 3-0 definitivo. Incluso a los 34′ Jenni Hermoso falló un penal.

Finalmente, Suiza venció por 2-0 a Filipinas con un gol de penal de Ramona Bachmann a los 45′, mientras que a los 64′ pusieron el dos a cero definitivo con un tanto de Seraina Piubel. Así, las suizas tomaron la cima de la tabla del grupo A mundialista.

Este viernes siguen las acciones con el partidazo que protagonizarán Estados Unidos y Vietnam desde las 21:00 horas. Le seguirá Zambia vs Japón a las 3:00 horas, e Inglaterra vs Haití a las 5:30. Finalmente, Dinamarca jugará ante China desde las 8:00.