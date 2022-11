La brasileña fue escogida como la Jugadora más Valiosa de la temporada (Most Valuable Player) y habló acerca del nuevo título que consiguió su equipo.

La hegemonía de Boston College quedó demostrada una vez más. El elenco bostoniano venció a Colo Colo por segunda vez y alzó su copa número diez en el vóleibol femenino. El equipo que dirige Jorge Quintana no solo es decampeón de la Liga A1, sino que también ha sumado los títulos de manera consecutiva.

Simone Scherer es una de las jugadoras destacadas de la campaña de las Águilas y comentó este nuevo logro para ellas: "Yo creo que todo parte de que el club trabajó mucho para llegar a ganar la décima copa y eso es lo más importante. El trabajo de toda la gente que está atrás del proyecto".

"Somos muy apasionadas por el voley, entonces todos trabajamos muy duro para que todo funcione, para que estemos bien en la cancha. El equipo fue lo mejor de nosotras, porque después de perder con La Pintana en la fase regular, paramos, pensamos y mejoramos mucho como equipo", agregó la jugadora brasileña que ya suma dos temporadas en Boston College.

Siempre cuando termina una temporada, la Liga A1 femenina entrega premios para cada una de la posiciones en cancha, destacando así a las mejores jugadoras. Sin embargo, existe el premio MVP (Most Valuable Player) que es un galardón que recibe la jugadora más destacada del torneo.

Inicialmente se entregaba en los deportes norteamericanos, pero en la actualidad se entrega en muchas disciplinas y en varias regiones del mundo. Simone Scherer fue reconocida con este premio que corona la gran temporada que tuvo junto a Boston College.

"Salgo de acá muy contenta por este reconocimiento, porque he trabajado muy duro para esto, pero no hubiese podido lograr nada si no hubiese sido por mis compañeras de equipo. Agradezco mucho a la gente que confió en mi trabajo, el equipo que confió en mí y creo que el premio tiene el toque de ellos también", cerró Scherer.