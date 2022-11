Ya se dio inicio a la temporada de refuerzos en el fútbol femenino y el nombre de la ex portera de Santigo Morning es uno de los que ha salido. Hasta ahora no hay nada concreto y solo han tenido conversaciones.

Colo Colo ya comienza a pensar en la próxima temporda y son varios los nombres de jugadoras que se manejan en el conjunto albo. Uno de ellos es el de la arquera nacida en Estados Unidos, Ryann Torrero otrora guardametas de Santiago Morning y que actualmente se encuentra sin club.

Torrero no ha tenido una carrera muy extensa en el fútbol femenino. Cuando vivía y estudiaba en la país norteamericano, jugó en Campbell Fighting Camels de la Universidad de Campbell. Allí tuvo una gran temporada, pero a pesar de eso, en el siguiente club que fichó, no tuvo continuidad.

En 2019 llegó a reforzar a Santiago Morning de cara a la Copa Libertadores. Con el Chago, Torrero fue campeona del torneo de ese año y también del campeonato de transición del 2020. Tras su paso por el fútbol chileno se quedó sin club, pero ha sido llamada a la Selección Chilena. Sin ir más lejos, en la última fecha Fifa ante Filipinas, fue una de las porteras nominadas.

Para Carla Andrade de Revist Futfem, "Ryann es una alternativa para cualquier equipo competitvo en Chile. Lo preocupante es que no ha tenido club en el último año y a una persona que juega en el arco, se le notan los minutos no jugados. De todos modos, no tengo ddudas que, de regresar a Chile, se pondrá a punto y peleará la titularidad con quien sea".

En relación a las condiciones de la arquera, Valentina Nazar, comentarista de fútbol femenino en Radio Cooperativa, aseguró que "Torrero para mí es una arquera muy irregular porque tiene buen achique, ataja penales, buenos reflejos, pero la vez es un poco insegura con los pies y en los balones parados tiene salidas a destiempo.

Nazar también se refirió a la posibilidad de que pueda jugar en Macul: "Creo que con trabajo diario, puede llegar a ser una buena alternativa para Colo Colo, y porque no, en un futuro quitarle la titularidad a Anto Canales, quien más allá de la juventud, ha demostrado en cancha que debe seguir siendo la arquera titular de las Albas".

Finalmente Diego Véliz de Planeta Once cree que "si Colo Colo está buscando una arquera suplente que compita por la titularidad, es una opción, ya que Torrero lleva mucho tiempo sin ritmo competitivo, y el rendimiento de Antonia Canales ha sido clave para los objetivos que se ha propuesto el Cacique para este año. Lo que podría ser perjudicial para el club, sería tapar a jugadoras como Daniella Rojas, y sobretodo a Catalina Mellado, pieza clave de la roja mundialista Sub-17".

Por ahora entre Ryann Torrero y Colo Colo solo han existido conversaciones, pero aún no se llega a un acuerdo. Tampoco se descarta que pueda volver a Santiago Morning, pues existen ofertas por Katherine Tapia desde el extranjero.