Chile tiene nuevo récord en el salto con garrocha en su categoría sub 20. La saltadora del Club Universidad Católica, Javiera Moraga, anotó la marca más destacada del primer torneo atlético Lucy López Cruz. El evento que se desarrolló en la pista del Estadio San Carlos de Apoquindo, es un homenaje a la ex seleccionada chilena y subcampeona panamericana del salto en Argentina 1951.

Javiera Moraga logró salta los 3 metros y 86 centímetros, batiendo el récord que ostentaba María Paz Ausin de 3,85 metros y que lo tenía desde el 20 de octubre de 2001 en un torneo que se disputó en Santa Fe, Argentina. Moraga tiene 19 años, recién egresó de cuarto medio y es entrenada por Jaime Wood.

"Estoy muy feliz por este récord que no lo esperaba. Casi me voy para la casa con 3,60 metros, pero finalmente pude pasar la varilla en los 3,86. Fue una gran sorpresa porque desde hace cuatros años que me preparo para esta prueba y esperaba que me saliera el salto y por fin lo logré. Ojalá pueda clasificar más adelante para los Panamericanos de Santiago 2023", señaló la atleta cruzada.

En otras pruebas, la lanzadora Ivana Gallardo, también del Club Deportivo de la Universidad Católica, se adjudicó dos pruebas: la bala con 15,15 metros y el lanzamiento del disco con 47,71 metros, lo que la convirtió en otra de las figuras del torneo disputado en San Carlos de Apoquindo.

El torneo que fue organizado por la Asociación Atlética Regional Metropolitana (AARM) y la exatleta, seleccionada panamericana en 1951 y para los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1956, Lucy López, dijo sentirse "emocionada y agradecida que en vida se haya efectuado este torneo en mi nombre".

"Además, me sentí honrada por el récord de Javiera Moraga y la buena actuación de varios atletas. Luego de dejar el atletismo fui durante años entrenadora en varios clubes y colegios, así que me siento feliz por todo", añadió Lucy López.

Otras ganadoras de la jornada fueron Belén Hurtado de Puente Alto en los 100 metros, Bernardita Pérez de Arce la Universidad Católoica en loos 400 metros, Catalina Ross (UC) en los 1.500 metros, Mikaela Beckdorf de San Ignacio en el salto alto, Javiera Parraguirre de Manquehue en el salto largo y Constanza Richter (Puente Alto) en los 800 metros.