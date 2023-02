La pretemporada de Universidad Católica Femenino comenzó el pasado lunes 23 de enero. Ese día las jugadoras reportaron en San Carlos de Apoquindo para las primeras pruebas médicas y entrenamientos de cara a la temporada 2023. Tres semanas y media después y el equipo se siente cómodo.

Ninoska Lecaros es uno de los fichajes de Las Cruzadas y detalló cómo ha sido este periodo de trabajos bajo las órdenes de Ángel Hualde. "Han sido tres semanas súper intensas y duras. Estamos adaptándonos al trabajo físico y táctico, al modelo que quiere adaptar el profe hacia nosotras", destacó.

El pasado sábado, la UC disputó su primer amistoso de preparación contra la categoría masculina Sub 13 de la institución y empataron a dos goles, con tantos de Millaray Cortés y Thiare Parraguez. Según Lecaros, "el fin de semana fue nuestro primer partido en conjunto y bastante chicas somos nuevas, así que hay que adaptarnos".

"Con el tema de la pretemporada, como tenemos doble turno, ha estado un poco pesada físicamente pero sí o sí trabajando para que el equipo se vea bien y afiatándonos lo más que se pueda", agregó la ex futbolista de Fernández Vial.

De todos modos, Ninoska está contenta en Católica luego de tres semanas de trabajo. "Me he sentido como en casa, es un club que está apostando por el fútbol femenino. Este proyecto que se inició este año es fantástico para el club y el futfem en especial, así que me he sentido en mi casa y vamos a seguir creciendo y tirando pa’rriba", cerró.

Actualmente, las Cruzadas han oficializado seis fichajes para la temporada 2023: Thiare Parraguez, Emilia Pastrián, Ignacia Bustos, Camila Guzmán, Ninoska Lecaros y Bárbara Koster. Todavía esperan la llegada de un par de futbolistas más para completar el plantel.