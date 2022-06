La última vez que en Colo Colo Femenino alzaron el título de campeonas fue en diciembre del 2017. A partir de ahí llegó el tricampeonato de Santiago Morning, además de un título para Universidad de Chile, y las albas fueron perdiendo terreno. La última vez que fueron a Copa Libertadores fue en 2019, y ya son dos las ediciones consecutivas en que no han participado.

Para Yusmery Ascanio, capitana histórica del Cacique, este año sí que están para ser monarcas nacionales. En entrevista con RedGol, Miku explicó que "definitivamente. Ese es el objetivo desde que llegó el profe el año pasado. Cada día vamos mejorando y lo tenemos como objetivo principal: campeonar y clasificar a Copa Libertadores".

Según la mediocampista, su principal meta este año es "el campeonato. Tenemos que tratar de ganarlo, porque hay muchos equipos muy buenos; cada vez es más difícil y se complican los partidos. Entonces, obviamente queremos el campeonato, tratar de conseguir ese medio cupo a la Copa Libertadores y jugar el partido contra el Chago que ya tiene el medio cupo también. Así que ojalá clasificar a la Copa y el campeonato, ese es el objetivo a conseguir".

Santiago Morning no solamente será el rival al que se enfrenten por el Chile 2 de Copa Libertadores Femenina, sino que también es el equipo al que enfrentará Colo Colo este fin de semana por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2022. El clásico del fútbol femenino fue programado para el sábado 11 a las 12:00 horas.

"Va a ser un buen partido. No sé si somos favoritas pero será un gran partido ante un gran rival como es el Chago, y trataremos de dar lo mejor el sábado para lograr los tres puntos, eso es lo importante", confesó Ascanio. Ambos equipos llegan en la cima de la tabla, con 30 puntos y apenas dos goles en contra.

De los dos partidos que disputó Colo Colo ante Santiago Morning en 2021, el último de ellos terminó en triunfo. Se jugó en septiembre y María José Urrutia rescató la victoria con un agónico golazo, que a la postre fue elegido como la mejor anotación del campeonato en los Premios Contragolpe del fútbol femenino.

Sin embargo, hoy Miku ve a las albas mejor paradas que esa vez. "El año pasado fue un poco más de conocernos porque es un plantel muy joven, quizás nos faltaba madurez en esa parte, pero ahora con el profe se trabaja muy bien, también con su PF, y poco a poco se está viendo el avance. Ahora es un plantel más maduro y compenetrado, y eso se ha notado en los partidos. Partidos que el año pasado nos costaron contra la U, este año se vio que tenemos buen equipo y podemos pelear el campeonato", agregó.

"Los rivales a veces son muy difíciles porque se te meten muy atrás y ahí arman su linea. Con la Católica, el fin de semana, nos costó bastante, pero nos han hecho solo dos goles y eso es súper importante también, el poder tratar de mantener el arco en cero. Lo importante es no perder puntos en el camino, porque eso traerá consecuencias más adelante. El año pasado perdimos puntos con equipos con los que no deberíamos haber perdido y nos costó una semifinal más difícil. Ojalá este año no nos pase y poder clasificar primeras", analizó la capitana Ascanio.