Este sábado 26 de noviembre comenzará la fecha 7 del Campeonato Femenino 2022. A las 12:00 y 13:00 horas fueron programados los tres partidos que marcarán la jornada en el grupo B, que es donde cuatro escuadras lograrán quedarse en Primera División en 2023, y otras tres perderán la categoría.

Actualmente, Deportes Antofagasta y O'Higgins ya sumaron los puntos suficientes (15 y 12, respectivamente) para que su permanencia no peligre. Las Pumas y las rancagüinas terminarán la temporada en el primer y segundo puesto pase lo que pase en la última jornada.

Sin embargo, todavía hay un espacio para la salvación directa; quienes acaben en el cuarto y quinto lugar de la tabla del torneo femenino disputarán un partido de definición por la permanencia, en cancha neutral y en fecha aún por definir. La escuadra que gane se quedará en Primera y quien pierda se va al Ascenso Femenino.

La fecha 7 enfrentará a Deportes La Serena vs Deportes Iquique en el estadio La Portada desde las 12:00. Luego, a las 13:00, jugarán Huachipato vs Deportes Antofagasta en el estadio Huachipato (ex CAP Acero) y Deportes Puerto Montt vs Everton en el Chinquihue, todos en estadios principales.

Los resultados que le sirven a cada equipo

Everton

Suma 7 puntos y +3 de diferencia de gol. Actualmente está en el tercer lugar y está fuera de la zona de peligro; enfrentarán a Deportes Puerto Montt. Para salvarse deben sumar puntos sí o sí, ya que un empate los igualaría con un eventual triunfo de Huachipato, pero la diferencia de gol las favorece. Con la victoria sumarían 10 puntos y serán inalcanzables.

Huachipato

Las acereras pasaron del infierno al cielo después de la última fecha, ya que con la victoria sobre Deportes Iquique quedaron cuartas con 5 puntos y -3 de diferencia de gol, en zona de promoción. Sin embargo, lo tienen complicado en la última fecha ya que enfrentarán a Deportes Antofagasta, que van líderes con 15 puntos y no han perdido este semestre. Deben ganar y esperar que Everton no sume unidades para zafar de la promoción.

Deportes Puerto Montt

Las Hijas del Temporal son, quizás, uno de los clubes que está más cómodo con su proyección, ya que hoy marchan quintas con 4 puntos y +2 de diferencia de gol; además, su rival de turno es Everton. Si derrotan a las ruleteras y Huachipato cae ante Antofagasta, serán ellas quienes zafen del descenso directo.

Deportes Iquique y Deportes La Serena

Ambas escuadras están estancadas en la zona de peligro con apenas tres puntos y se enfrentan entre sí. Ya no pueden escapar del descenso, pero una victoria le permitiría a alguno de los dos clubes apostar por el partido por la permanencia. Sin embargo, para eso necesitan que uno de los dos entre Huachipato y Puerto Montt no sumen puntos.

La tabla de posiciones del grupo B