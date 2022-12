El fin de este año está cada vez más cerca. Los equipos del fútbol femenino chileno han tenido semanas de definiciones donde algunos han renovado su plantel, otros están reforzando sus equipos y la mayoría no ha presentado jugadoras nuevas ni anunciado renovaciones de las futbolistas. Uno de ellos es Colo Colo, que se espera que este viernes puedan publicar algunos nombres de jugadoras que continuarán vistiendo la camiseta del Cacique el próximo año.

De todas formas, el cuerpo técnico del equipo de Macul ha estado trabajando incesantemente para armar el plantel del 2023. Su entrenador, Luis Mena, ha mantenido reuniones con los dirigentes de Blanco y Negro para ir cerrando las renovaciones y ver la situación de las jugadoras que quiere para reforzar el equipo de cara al campeonato y a la Copa Libertadores que volverán a disputar después de cuatro años.

Ya en modo fiesta de fin de año, Lucho Mena conversó con RedGol y compartió sus deseos para el año nuevo: "Mucha alegría y mucha felicidad en el entorno familiar. Espero que mis hijos sigan creciendo de la mejor manera. Tengo a mi hija mayor entrando a la universidad, la Catita jugando vóleibol en Colo Colo, Sebastián jugando fútbol en la Sub 14 de Magallanes y la más chiquitita revoloteando. Pero que ellos sean felices".

"También espero tener una estabilidad laboral, económica y en todo sentido junto a mi señora. Y lo más importante es que a nivel deportivo sigamos creciendo, sigamos empapándonos de todo lo que es este fútbol femenino. Que sigamos profesionalizándolo al máximo, y por sobre todas las cosas, desear a cada una de las jugadoras que hoy tengo el orgullo de dirigir, que sean muy felices primero y que disfruten lo que hacen", agregó el multicampeón.

Mena siguió con los buenos deseos para sus dirigidas y lo único que quiere es que "sigan creyendo, que sigan siendo profesionales no solamente las horas que nos tocan estar en el estadio, sino que todo el día. Y desearles lo mejor siempre, ellas se lo merecen. La gente no sabe todo el esfuerzo que hacen, la gente no se imagina todo el sacrificio que hacen para estar ahí".

Y por último, el mensaje del entrenador del Cacique fue seguir alabando el esfuerzo de sus jugadoras: "Tenemos muchas jugadoras trabajando, estudiando y de verdad que es digno de aplaudir todo lo que ellas hacen por mejorar día a día esta profesión, así que desearles lo mejor. Muchas felicidades y que el 2023 sea espectacular para Colo Colo en todos los sentidos".