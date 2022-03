En exclusiva con RedGol, Christiane Endler se refirió a sus objetivos para esta temporada, a las sensaciones que le dejó ganar el premio The Best a la mejor arquera del mundo y al apoyo que Adidas le está dando al fútbol femenino.

Christiane Endler comenzó el 2022 con el pie derecho. El 17 de enero se celebró la gala de Premios The Best de la FIFA, y después de tres nominaciones consecutivas, la arquera chilena del Olympique de Lyon recibió el trofeo a la mejor portera del mundo, luego de una temporada 2020/21 excepcional.

En entrevista exclusiva con RedGol, la capitana de la Roja Femenina se refirió al hecho de haber recibido este galardón, que la coronó de manera oficial como la mejor en su puesto. Además, adelantó cuáles son sus metas para 2022 con la selección y el elenco francés.

"Es raro. Todavía no lo asimilo mucho. Es una sensación de mucha felicidad, de mucho orgullo. Poder representar bien a las mujeres sudamericanas, a las mujeres latinas, a Chile. Ver que una chilena está en lo más alto a mí me enorgullece un montón y todavía no dimensiono que te nombren la mejor del mundo en lo que estás haciendo", comenzó.

Además, y sobre el apoyo que recibió en Chile luego de obtener el premio, Endler reveló que "lo agradezco, porque quiere decir que se está tomando en serio lo que estamos haciendo las mujeres. El fútbol femenino está creciendo en Chile y se le está dando la importancia necesaria a lo que nosotras estamos haciendo, que lo hacemos con tanto esfuerzo, pasión y ganas, que lo más importante para nosotras es representar de la mejor forma a nuestro país y enorgullecer a todos los chilenos. Creo que en el The Best se vivió un momento súper lindo y también lo es que los chilenos se sientan parte de ello".

Durante la fecha FIFA de febrero, Christiane Endler sufrió una dura lesión que le provocó una rotura del menisco medial de la rodilla derecha. Fue operada, ya comenzó la terapia y, si todo sale bien, estará de vuelta en las canchas a fines de abril. A pesar de eso, Tiane la tiene clara: quiere ganar la Women's Champions League con el Lyon y la Copa América Femenina con la Roja.

"Espero que podamos ganar grandes cosas con mi equipo, que podamos ganar la Champions, por qué no clasificar a un nuevo mundial con la selección. Se viene en julio la Copa América y se vienen muchos y muy lindos desafíos por delante y espero que podamos cumplir cada uno de ellos", afirmó.

El apoyo de Adidas al fútbol femenino

La presentación de los nuevos zapatos y guantes Predator tiene a Endler como principal rostro a nivel mundial. A ella se suman otras tres mujeres, ya que la intención de la multinacional alemana es seguir fomentando y desarrollando la disciplina.

"Creo que lo estamos haciendo, el potenciar la imagen del fútbol femenino y utilizar rostros únicamente femeninos para esta campaña es algo increíble. Soy uno de los cuatro rostros que están participando y para mí es un honor que jamás me imaginé, de ser rostro principal de una campaña de Adidas a nivel mundial. Es algo increíble. ¿Qué mejor que potenciar nuestra imagen en conjunto así? Espero que junto a Adidas y su apoyo también logre cumplir mis objetivos y sueños que me quedan por delante, que son muchos todavía", destacó Tiane.

Para la capitana, "Adidas está haciendo un súper buen trabajo en promocionar el fútbol femenino. Primero apoyando a las deportistas como a mí, que creo que llevo cinco o seis años junto a Adidas. Fui una de las primeras futbolistas en Chile en ser apoyadas por Adidas; hicieron una apuesta pensando en que en el futuro iban a poder seguir apoyando a más jugadoras. Y ahora tienen una campaña como esta, cien por ciento femenina con rostros a nivel mundial, que históricamente han sido masculinos, y es algo súper importante para el fútbol femenino y para lo que nosotras hacemos".

"Es una plataforma inigualable la que tiene Adidas a nivel mundial y al mostrar el fútbol femenino como lo están haciendo es increíble. Primero, estoy súper agradecida y orgullosa de pertenecer a esta campaña y segundo que se estén creando productos pensados en la mujer es para mí un paso gigante a lo que se viene. Estoy muy contenta de lo que está haciendo Adidas y por formar parte de este gran equipo", cerró.