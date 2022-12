Además de ganar la Women's Champions League, una nueva liga, el premio The Best y una decena de galardones personales, Christiane Endler demostró su jerarquía dentro y fuera de la cancha.

El 2022 fue un año especial para Christiane Endler. La arquera del Olympique de Lyon comenzó enero con la consecución del premio que vino a demostrar lo que muchos ya sabíamos, pero todavía no era un hecho. Tiane se quedó con el The Best de la FIFA, que la eligió como mejor arquera del mundo.

Después de dos nominaciones fallidas en 2019 y 2020, que se quedaron en manos de Sari van Veenendal y Sarah Bouhaddi, esta vez la capitana de la selección chilena femenina superó ese eterno segundo puesto y se coronó como la mejor portera del planeta.

Y aunque en febrero sufrió una dura lesión en la rodilla, que incluso la llevó a ser operada y estar lejos de las canchas durante casi dos meses, Endler volvió en gloria y majestad, ya que obtuvo el gran título que le faltaba para coronar una temporada increíble: la UEFA Women's Champions League 2021/22.

El 21 de mayo, mismo día en que falleció su mentor en el arco, Marco Cornez, el Olympique de Lyon con Tiane en cancha derrotó por 3-1 al FC Barcelona en el Juventus Stadium y se alzó con su octava Liga de Campeonas de Europa en la historia, que también fue la primera que ganó una futbolista chilena.

La capitana incluso entró a un selecto grupo compuesto por otros 14 jugadores/as, que han sido campeones de Champions y Libertadores. 11 de ellos son brasileños, 3 son argentinos y solamente una es chilena: ella. Es la cuarta mujer que consigue este logro, además de Marta, Cristiane y Rosana.

Pocos días más tarde, Endler se convirtió en bicampeona de la D1 Féminine 21/22, ya que a la liga que obtuvo un año antes con el PSG se sumó el título que ahora ganaba con el Olympique de Lyon. Y en agosto ganaron la Supercopa de Francia, precisamente al Paris Saint-Germain.

Los premios individuales no se hicieron esperar, ya que fue elegida como la mejor arquera por la Liga y también por la UNFP (sindicato de futbolistas franceses). ¿Más? IFFHS la eligió como la mejor arquera del mundo, entró a la oncena ideal de la Women's Champions League y también según FIFPro.

Fue elegida en el 15º en el Balón de Oro 2022, quedó en el lugar 20º de los premios The Guardian y también entró en el Top 20 de ESPN. En todos ellos Endler fue la portera mejor rankeada y nadie le hizo collera, ni siquiera la campeona de Eurocopa.

Con la selección chilena femenina el pasar no fue tan bueno, ya que en Copa América la Roja terminó quinta y tendrá que pelear el repechaje en febrero próximo, ante Senegal o Haití. Sin embargo, Tiane tiene la posibilidad cierta de seguir extendiendo su leyenda y clasificar al equipo a su segundo mundial en la historia, dos consecutivos…

Por ahora, las misiones son pocas: conseguir un cupo en el Mundial Femenino de Australia - Nueva Zelanda 2023, continuar en la pelea por el título de liga en Francia y mejorar el rendimiento para hacerse de su novena Women's Champions League en la historia. Todo ello con Endler en el arco.