La Roja Femenina Sub 17 y Sub 20 se preparan para los Sudamericanos de 2024

A pesar de que aún no se confirman las fechas para los torneos internacionales de 2024, la selección chilena femenina en sus categorías Sub 17 y Sub 20 ya está en trabajos pensando en los Sudamericanos que jugarán ese año. Alex Castro y Andrés Aguayo, respectivamente, continúan a cargo de sus selecciones.

Entre el lunes 12 y el jueves 15 de diciembre se realizará el segundo microciclo Sub 17 y el primero Sub 20; la categoría más joven cuenta con 34 futbolistas, tres de ellas mundialistas en India 2022. Las mayores son 25 jugadoras, de las cuales siete ya jugaron una Copa del Mundo.

Colo Colo, finalista en la categoría juvenil y Sub 16 es el equipo que más aporta con futbolistas con tres convocadas Sub 20 y nueve Sub 17; asimismo, Universidad Católica, también finalista en ambas categorías, aporta con cuatro nominadas Sub 17 y siete en la Sub 20. Entre ambos equipos tienen 23 jugadoras en la Roja.

¿Quiénes repiten? Paloma Bustamante, Emelie Borie, Emma González, Sabrina Clavijo, Mariel Pastenes, Constanza Oliver y Arantza Suazo ya jugaron el mundial y se van con la mayor, mientras que Natsumy Millones, Ámbar Figueroa y Anaís Álvarez repiten en la nómina de Alex Castro después de la Copa del Mundo.

Además, respecto a los Odesur 2022, la Sub 20 cuenta con Ignacia Bustos, Arantxa Araneda, Sofía Barrios y Agustina Heyermann.

La nómina Sub 17

Arqueras: Valentina Monroy (Magallanes), Catalina Gajardo (Palestino), Martina Funck (Santiago Morning), Constanza Zárate (Coquimbo Unido).

Defensoras: Pamela Ramos (Santiago Morning), Isidora Vásquez (Colo Colo), Catalina Arias (Colo Colo), Fernanda Romero (Colo Colo), Catalina Barrios (Colo Colo), Lauryn Morales (Palestino), Agustina Riquelme (Fernández Vial), Isidora Flores (Universidad Católica), Constanza Pavez (Audax Italiano), Valentina Vásquez (Everton), Florencia Gálvez (Santiago Wanderers).

Mediocampistas: Anaís Álvarez (Colo Colo). Antonella Casas-Cordero (Universidad de Chile), Julieta Melimán (Universidad de Concepción), Yocelin Muñoz (Rangers), Vaythyare Ríos (Palestino), Ámbar Figueroa (Santiago Morning), Camila Venegas (Universidad Católica), Antonella Puelles (Deportes Antofagasta).

Delanteras: Antonella Martínez (Everton), María Jesús Vásquez (Everton), Vaitiare Pardo (Universidad Católica), Pamela Cabezas (Universidad Católica), Isidora Espinoza (Universidad de Chile), Antonella Hernández (Magallanes), Natsumy Millones (Coquimbo Unido), Geraldine Mardones (Colo Colo), Heysiu Alfaro (Colo Colo), Nicole Carter (Colo Colo) y Lindsey González (Colo Colo).

Revisa la nómina Sub 20

Arqueras: Ignacia Bustos (Fernández Vial), Jazmín Moya (O’Higgins), Bernardita Quintanilla (Colo Colo), Emelie Borie (Universidad de Chile).

Defensoras: Perla Sánchez (Palestino), Sabrina Clavijo (Palestino), Geysel Prado (Colo-Colo), Emma González (Universidad de Chile), Martina Escudero (Audax Italiano), Martina Oses (Fernández Vial), Javiera Soto (Universidad Católica), Valentina Peña (Universidad Católica), Arantxa Araneda (Universidad de Concepción).

Mediocampistas: Camila Salvador (Universidad Católica), Camila Bravo (Universidad Católica), Teresita Barrios (Universidad Católica), Javiera Henríquez (Santiago Morning), Sofía Barrios (Colo-Colo), Isidora Agurto (U de Chile).

Delanteras: Florencia Saavedra (Universidad Católica), Agustina Heyermann (Universidad Católica), Constanza Oliver (Santiago Morning), Arantza Suazo (Deportes La Serena), Mariel Pastenes (Palestino), Paloma Bustamante (Colo-Colo).