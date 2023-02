Aunque su prioridad después de dejar La Roja es descansar, Letelier se abre a salir del país y dirigir otros clubes. Tras siete años en selección, no descarta buscar otros equipos nacionales.

José Letelier se ve fuera de Chile: "Me gustaría dirigir, tal vez, otra selección"

Ya consumada su salida de la Selección Chilena Femenina, lo que viene para José Letelier es descansar. La prioridad del DT es, primero, reponerse de los siete años en que estuvo dirigiendo a La Roja y pasando por múltiples procesos, antes de ponerse en búsqueda activa de un nuevo equipo al cual dirigir.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el ahora ex seleccionador nacional afirmó que una de las razones por las que decidió dejar a La Roja es por sus ganas de buscar algo nuevo, ya sea club o selección, tanto en Chile como el extranjero, pese a que su prioridad sería dirigir afuera.

Al ser preguntado sobre lo que hará ahora, Letelier afirmó que "no lo tengo claro. Primero quiero descansar y luego ver qué se me presenta en el camino. Si me fui fue en gran parte porque quiero enfrentar nuevos desafíos".

Lo que sí, el DT descartó dar el paso al fútbol masculino. "Por ahora, creo que estoy mejor preparado para dirigir en el femenino. Estoy actualizado y me encantaría tener una opción afuera. Me gustaría dirigir, tal vez, otra selección. En América, al menos, tengo un nombre. Me iría sí solo hay un proyecto y un respaldo al trabajo", agregó.

Letelier cerró y afirmó que "me costaría un poco aceptar algo del fútbol masculino, porque me tendría que actualizar. Veo casi nada masculino, incluido el torneo nacional. El fin de semana veo partidos de la competencia española o francesa femenina en lugar de los partidos del campeonato. Por ejemplo, no tengo idea quién es el lateral izquierdo de Rangers".

"Estoy feliz y agradecido por haber tenido la oportunidad de dirigir la Selección femenina adulta en estos años. Es algo que no me produce tristeza, yo me iba a ir de todas maneras después del mundial si es que clasificábamos. Lo había decidido yo, necesito enfrentar nuevos retos en mi carrera como DT", sentenció.