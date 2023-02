La Selección Chilena Femenina no logró la hazaña y, luego de caer por dos a uno a manos de Haití, se quedó eliminada del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. El primer partido final del repechaje le dio su primera clasificación a una cita planetaria al elenco centroamericano.

José Letelier analizó el partido y aseguró que esta dura eliminación es un "momento muy duro, difícil. Creo que buscamos tratar de hacer una diferencia, sabíamos la dificultad del partido y potencialidad del rival. Más que un análisis, en estos momentos es la amargura y tristeza de no haber conseguido la clasificación al mundial".

"Me quedo con el esfuerzo de las jugadoras, que lucharon hasta el final, agradecerles a cada una por todo este tiempo que hemos estado trabajando. Buscamos hasta el final, quizás no tuvimos la profundidad, demasiadas ocasiones de gol y las que tuvimos no pudimos concretar. Salimos a arriesgar un poco más, pero ellas en la contra eran difíciles y rápidas, y no pudimos darlo vuelta", agregó.

De todos modos, el seleccionador descartó referirse al arbitraje de la ruandesa Salima Mukansanga. "No quiero meterme en ese tema. Nos sacaron de ritmo, el segundo tiempo cortaron mucho el juego en base a sacar provecho pero eso no es justificación, es parte del juego", expresó Letelier.

De todos modos, después de seis años dirigiendo a la selección chilena femenina, el entrenador dejó abierta la puerta a una eventual salida. Sin embargo, todo se decidirá una vez que arriben a tierras nacionales durante los próximos días, en la reunión que tendrá junto a Pablo Milad.

"Lógicamente los resultados son los que mandan; el directorio de la ANFP tomará las decisiones, tengo claro el tiempo que tengo acá y lo que se ha hecho estos años. Llegando a Santiago me reuniré con el directorio y el presidente y llegaremos a la mejor conclusión para que la selección chilena femenina siga creciendo", sentenció Letelier.